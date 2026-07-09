Si aún no buscas Erling Haaland en Google hazlo; aquí te contamos el motivo

Haaland es una de las sensaciones de la Copa del Mundo 2026

El delantero Noruego Erling Haaland es una de las grandes sensaciones de la Copa del Mundo 2026, pues las personas que no lo conocían están fascinadas con su carisma, su personalidad dentro y fuera de la cancha, así como por su notable capacidad goleadora, lo que hizo que Google le rindiera un gran homenaje.

Si entras a Google y en la barra de búsqueda pones “Erling Haaland” o solamente “Haaland”, en la pantalla aparece una animación del jugador con un casco Vikingo haciendo el famoso festejo de los aficionados noruegos; el Viking Row, además que puedes hacer sonar el tambor de guerra.

Haaland y su homenaje en Google ı Foto: Especial

Haaland ya era un futbolista famoso, pero el Mundial 2026 le ha dado exposición con personas que no son aficionadas del futbol. Mucha gente fuera del deporte ya lo conoce y está maravillada por su personalidad, pues es un jugador que califican como “agradable” y “gracioso”.

El Androide es uno de los mejores goleadores de la Copa del Mundo de Norteamérica. En apenas su primera participación ya tiene siete anotaciones y en el duelo ante Inglaterra podría sumar más a su cuenta personal, que de paso pondrían a Noruega en una histórica semifinal.

Haaland walking and pretending like he does not know what is happening 😂



He learned well from the master at that. pic.twitter.com/e0NpuxJJIx — TobyWrites (@tobyasky) July 6, 2026

En Los Tres Leones se encuentra uno de los rivales de Haaland por la Bota de Oro; Harry Kane, quien luego de macarle a México tiene seis dianas. Delante de Haaland solamente hay dos futbolistas; Lionel Messi y Kylian Mbappé, quienes tienen ocho goles y son al momento los máximos artilleros de la Copa del Mundo 2026.

Erling Haaland y su poder anotador

Desde sus inicios con el Red Bull Salzburg hasta consolidarse en el Borussia Dortmund y posteriormente con el Manchester City, el Erling Haaland ha roto récords de anotación en prácticamente todas las competencias que disputa.

A disputa de corpo do Bruno Guimarães com o Erling Haaland



😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/68HOrnKlM8 — DataFut (@DataFutebol) July 6, 2026

Su físico cercano a los dos metros de estatura, combinado con velocidad, fuerza, definición y una capacidad poco común para atacar los espacios, lo convierten en uno de los delanteros más temidos del planeta. Esa mezcla de cualidades ha provocado que muchos aficionados aseguren, en tono humorístico, que no parece un futbolista común, sino una máquina creada exclusivamente para marcar goles.

El delantero también ha recibido otros sobrenombres como “Vikingo” o incluso “Terminator”, pero ninguno ha logrado tanta popularidad como “Androide”, un apodo que vuelve a cobrar fuerza cada vez que aparece un video demostrando la intensidad con la que se prepara para seguir siendo uno de los mejores goleadores del futbol mundial.

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