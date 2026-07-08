¿La niña Haaland? Aficionada revela que a su prima la llaman como al futbolista noruego (VIDEO)

El Mundial 2026 ha dejado momentos únicos entre los aficionados y en esta ocasión fue una pequeña fan que reveló que le llaman Haaland en la escuela y todo esto por su cabello que es parecido el del jugador.

En el video se puede ver que la niña está parada junto a la mesa y empieza a explicarle a sus padres porque sus compañeros del colegio le llaman Erling Haaland, además de cantar la melodía que le hicieron al noruego. Su padre no pudo contenerse la risa por la anécdota que le estaba contando su hija.

Erling Haaland ha sido la sensación en este Mundial 2026

Erling Haaland y su cabellera rubia han sido sensación en este Mundial 2026, un elemento que varias marcas han utilizado para generar contenido en redes sociales y que también es viral en internet.

El estilo simplista y su caracter son otro de los factores por los que Erling Haaland se ha convertido en un foco de atención en esta Copa del Mundo de la FIFA. Además de ser uno de los mejores goleadores del torneo con ocho tantos.

Videos creados por inteligencia artificial, edits en TikTok y sus publicaciones en SnapChat hacen que Erling Haaland tenga aún más público tanto fuera como dentro del futbol profesional, tanto así que compararon a la pequeña aficionada con el futbolista del Manchester City.

DCO