FBI investiga a la AFA por operaciones financieras en EU

La fase de cuartos de final del Mundial 2026 va a comezar, y Argentina es uno de los ocho países que logró pasar a esta etapa; sin embargo, desde su triunfo contra Egipto se encuentra en el ojo del huracán, y ahora se sumó un señalamiento más.

Luego de que en el partido contra Egipto ocurrieran algunas anomalías, algunos miembros de la selección apuntaron que existían irregularidades e incluso posibles actos de racismo.

En medio de este señalamiento por parte de Egipto, se adiciona la presunta investigación bajo la que se encuentra la federación argentina por operaciones millonarias en Estados Unidos.

¿Por qué el FBI investiga a la AFA?

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se encuentra bajo investigación del Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI, por sus siglas en inglés) por presuntos fraudes financieros y lavado de dinero.

El medio argentino La Nación detalló que los agentes del FBI se encuentran realizando investigaciones no solamente a la federación que preside Claudio “Chiqui” Tapia, sino también a la empresa TourProdEnter LLC.

Precisaron que desde el 2025 se comenzó una investigación preeliminar que estuvo a cargo de los agentes fiscales federales Patrick Gushue, Christopher Ting, y Michael Berger, y ésta estuvo enfocada principalmente en las operaciones financieras de TourProdEnter LLC.

La empresa de Javier Faroni, TourProdEnter LLC, funge como el “agente de cobro de los contratos que la AFA firmó con paatrocinadores y otras compañías”, y se estima un total de aproximadamente 260 millones de dólares que se movieron por Citibank, Synovus, Bank of America, JP Morgan y PNC Bank.

Asimismo, el medio precisó que 57 millones de dólares que fueron distribuidos en sociedades y beneficiarios; que residían en Bariloche o en Buenos Aires y percibían planes sociales, no cuentan con una justificación financiera.

Se presume que el empresario Guillermo Tofoni; quien es el denunciante, fue llamado por fiscales del Departamento de Justicia de Estados Unidos para presentar una declaración como pare de la investigación preeliinar de las operaciones financieras.

Estas investigaciones no son el equivalente de alguna imputación o causa penal formal, pues esta etapa únicamente está destinada para reconstruir las operaciones financieras internacionales que tiene la AFA.

Hasta el momento el FBI no ha emitido información sobre la investigación que señala el medio argentino, mientras que la AFA y Claudio “Chiqui” Tapia tampoco han compartido algún comunicado que pueda confirmar o desmentir los señalamientos bajo los que se encuentran.

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