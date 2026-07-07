¿Quién es Hossam Hassan, el director técnico de Egipto que acusó un supuesto amaño para Argentina?

Tras la dramática remontada de Argentina sobre Egipto en los octavos de final del Mundial 2026, el nombre de Hossam Hassan se volvió tendencia internacional. El seleccionador egipcio aseguró que su equipo fue perjudicado por el arbitraje y llegó a insinuar que el encuentro estuvo condicionado para favorecer al vigente campeón del mundo.

Las declaraciones surgieron luego de que Egipto desperdiciara una ventaja de 2-0 y terminara cayendo 3-2 en Atlanta. En conferencia de prensa, Hassan cuestionó la actuación del árbitro francés Francois Letexier, el uso del VAR y afirmó que varias decisiones influyeron directamente en el resultado del partido.

Sin embargo, no presentó pruebas que sustenten una acusación de amaño, por lo que sus declaraciones han sido interpretadas como una crítica al arbitraje y a la organización del torneo.

"Mi corazón y mi alma están con el pueblo palestino, les dedico esta victoria a ellos".



Hossam Hassan, entrenador de la selección nacional de futbol de Egipto, levantó la bandera palestina y le dedicó al pueblo palestino la decisiva victoria ante Australia en el Mundial. pic.twitter.com/o2NdRJmYJC — Daniel Mayakovski (@DaniMayakovski) July 4, 2026

¿Quién es Hossam Hassan?

Hossam Hassan Hassanein es considerado una de las máximas figuras en la historia del futbol africano. Actualmente dirige a la selección nacional de Egipto, cargo que asumió en febrero de 2024.

Como futbolista se desempeñó como delantero y aún conserva el récord como máximo goleador de la selección egipcia, con 69 anotaciones en 177 partidos internacionales, además de figurar entre los jugadores con más apariciones con una selección nacional.

Su carrera estuvo ligada principalmente al Al Ahly, uno de los clubes más importantes de África, aunque también defendió las camisetas de Zamalek, PAOK de Grecia, Neuchâtel Xamax de Suiza, Al Ain de Emiratos Árabes Unidos, Al Masry y Al Ittihad Alexandria.

Con Egipto disputó el Mundial de Italia 1990 y siete ediciones de la Copa Africana de Naciones, conquistando tres títulos continentales. Su longevidad le permitió levantar su última Copa Africana a los 39 años de edad.

Tras retirarse de las canchas, Hassan inició una extensa carrera como entrenador. Dirigió equipos como Al Masry, Zamalek, Pyramids FC, Smouha y Al Ittihad Alexandria, además de tener un paso por la selección de Jordania durante el proceso clasificatorio rumbo al Mundial de Brasil 2014.

En 2024 fue nombrado seleccionador de Egipto con el objetivo de devolver protagonismo internacional a los “Faraones”. Bajo su gestión, el equipo consiguió clasificar al Mundial de 2026 y alcanzó los octavos de final, donde estuvo cerca de eliminar a Argentina antes de sufrir una remontada en los últimos minutos.

🇪🇬🇦🇷 Egypt coach Hossam Hassan could be in hot water with FIFA after making a cross gesture following a referee’s yellow card in the Argentina match.



Hassan has been vocal and expressive throughout the tournament, this one might cross the line on their rules against certain… pic.twitter.com/vlmhXGu1i0 — Mario Nawfal (@MarioNawfal) July 7, 2026

La polémica tras la derrota con Argentina

Después del encuentro, Hossam Hassan aseguró que Egipto fue perjudicado por decisiones arbitrales, especialmente por un gol anulado tras revisión del VAR y una jugada en la que reclamó un penal que no fue señalado. Incluso afirmó que dejaría de ver el Mundial por considerar que su selección había sido tratada injustamente.

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MSL