Escándalo en el Mundial 2026: DT de Egipto explota contra la FIFA y Argentina tras su eliminación (VIDEO)

Egipto también denunció que el protocolo antirracismo no fue activado durante el encuentro.

La eliminación de Egipto frente a Argentina en los octavos de final del Mundial 2026 terminó envuelta en una fuerte polémica. Luego de la remontada albiceleste por 3-2, el director técnico Hossam Hassan acusó públicamente que el encuentro estuvo “claramente amañado”, mientras que el delantero Mostafa Zico aseguró que el torneo está encaminado para que Lionel Messi vuelva a conquistar la Copa del Mundo.

Las declaraciones llegaron minutos después del silbatazo final, cuando el conjunto africano todavía reclamaba varias decisiones arbitrales, entre ellas un gol anulado, una posible falta previa al tanto definitivo de Argentina y la falta de intervención del VAR en jugadas que consideraban determinantes.

“Todo el mundo vio que fue un partido amañado”

En conferencia de prensa, Hossam Hassan no ocultó su molestia por lo ocurrido durante el partido y lanzó una de las declaraciones más explosivas del torneo.

“Diré lo que pienso sin importar las consecuencias: este partido fue claramente amañado y todo el mundo lo vio. El resultado se vio influido por factores internos en el terreno de juego y por factores externos previos al encuentro”.

El estratega egipcio fue más allá y sugirió que existía un interés por mantener con vida al vigente campeón del mundo.

“Tal vez es cuestión de marketing, quieren que el campeón del mundo continúe, que Messi no se vaya”.

🇦🇷3️⃣⚽️2️⃣🇪🇬 | MUNDIAL 2026: Hossam Hassan, Director Técnico de Egipto: "Diré lo que pienso sin importar las consecuencias, este fue claramente un partido amañado y todo el mundo lo vio. Y quiero decir una cosa más, si quieren tanto que Argentina gane, ¿por qué llaman a todos a… pic.twitter.com/tuhbaTYPgX — Alerta News 24 (@AlertaNews24) July 7, 2026

Además, cuestionó directamente el trabajo del cuerpo arbitral y aseguró que existió presión sobre el juez central.

“Parecía haber habido presión por parte de Argentina sobre el árbitro. Ni siquiera hubo revisión del VAR; todos vimos cómo le tiraban de la camiseta a nuestro jugador y el gol no fue revisado. No vimos respeto ni Juego Limpio”.

Incluso lanzó otra pregunta que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

“Si quieren tanto que Argentina gane, ¿por qué llaman a todos a venir y participar?”

Mostafa Zico: “La Copa está dirigida hacia Argentina”

Las críticas no quedaron únicamente en el cuerpo técnico. El delantero Mostafa Zico respaldó a su entrenador y aseguró que el arbitraje fue determinante para el resultado.

“Felicitaciones a Argentina por la Copa del Mundo. El torneo estuvo amañado, no necesitaron nada más. El árbitro fue injusto, injusto, injusto. La Copa está dirigida hacia Argentina”.

Las declaraciones del atacante incrementaron la polémica alrededor del encuentro y provocaron una ola de reacciones en redes sociales.

También denunciaron racismo y cuestionaron a la FIFA

Durante los minutos finales del encuentro, Hossam Hassan realizó desde la banca el gesto para solicitar la activación del protocolo antirracismo de la FIFA, al asegurar que algunos futbolistas argentinos realizaron comentarios discriminatorios hacia integrantes del banquillo egipcio.

Sin embargo, el árbitro François Letexier no activó el protocolo, situación que también fue duramente cuestionada por el estratega africano.

La denuncia cobra relevancia porque horas antes la propia FIFA había publicado un comunicado reiterando su postura de cero tolerancia al racismo, tras los casos que involucraron al creador de contenido IShowSpeed y al delantero francés Kylian Mbappé durante el torneo.

Hasta el momento, el organismo no ha emitido una postura oficial sobre las acusaciones realizadas por la selección egipcia tras su eliminación del Mundial 2026.

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