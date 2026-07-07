Fuera de Canchas

Pato Merlín conquista Inglaterra: El detalle de un mexicano con un niño inglés que conmovió en el Mundial 2026 (VIDEO)

Aunque México quedó eliminado ante Inglaterra, el Estadio Ciudad de México fue escenario de uno de los momentos más emotivos del Mundial 2026

Más allá del resultado, el futbol dejó una entrañable muestra de respeto entre ambas aficiones.
Más allá del resultado, el futbol dejó una entrañable muestra de respeto entre ambas aficiones. Foto: Captura de pantalla TikTok @cyynntthhiaaa12
Por:
Iván Cuapio Escobar

La eliminación de la Selección Mexicana frente a Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026 dejó tristeza entre la afición tricolor, pero también regaló uno de los momentos más emotivos del torneo.

Un aficionado mexicano decidió obsequiar un peluche del famoso Pato Merlín a un pequeño seguidor inglés, protagonizando una escena que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

El encuentro terminó con victoria inglesa por 3-2 en el Estadio Ciudad de México, resultado que significó el adiós del Tricolor de la Copa del Mundo. Sin embargo, en medio del ambiente de tensión y desilusión, el gesto de amistad entre ambas aficiones recordó que el futbol también puede unir a personas de distintos países.

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El Pato Merlín conquistó a un niño inglés

En el video se observa al pequeño aficionado inglés, acompañado por un adulto, sosteniendo con emoción un peluche del Pato Merlín, vestido con la playera verde de la Selección Mexicana, además de una réplica del trofeo de la Copa del Mundo.

Momentos antes, un aficionado mexicano se acerca para saludar al niño y chocar las manos con él, en un ambiente de total cordialidad entre seguidores de ambos países. Después del intercambio, el menor sonríe y levanta orgulloso tanto el peluche como la copa, mientras las personas a su alrededor responden con aplausos y gestos de aprobación.

@cyynntthhiaaa12

All love here. May this be a core memory for him 🇲🇽🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 #fifa #mexico #paratiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii #england #fypシ

♬ sonido original - ᭄ʀᴏɴᴀʟᴅ࿐

El futbol también deja recuerdos para toda la vida

Las imágenes fueron ampliamente compartidas en redes sociales, donde miles de usuarios destacaron que el Pato Merlín, convertido en una de las mascotas más queridas por la afición mexicana durante el Mundial 2026, terminó cruzando fronteras para convertirse en un recuerdo inolvidable para el pequeño aficionado inglés.

Aunque la derrota del Tricolor marcó el final del camino mundialista, el video dejó una de las postales más entrañables del torneo, demostrando que el respeto, la hospitalidad y la pasión por el futbol pueden estar por encima del resultado en la cancha.

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