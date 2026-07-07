“¡Viva México!”: piloto conmueve a pasajeros con discurso tras la eliminación del Tricolor en el Mundial 2026 (VIDEO)

La eliminación de la Selección Mexicana en el Mundial 2026 dejó miles de reacciones entre los aficionados, pero pocas tan emotivas como la protagonizada por un piloto mexicano, cuyo mensaje al aterrizar un vuelo se volvió viral en redes sociales por la forma en que logró transformar la tristeza en orgullo nacional.

El video muestra a una aficionada con la camiseta verde del Tricolor que, al aterrizar, descubre que México quedó eliminado tras caer 3-2 frente a Inglaterra en los octavos de final. Mientras los pasajeros permanecían en sus asientos, el capitán tomó el micrófono para dedicar unas palabras que terminaron por emocionar a toda la cabina.

Gracias por cada mensaje, cada palabra y cada muestra de apoyo. 🇲🇽



Gracias por estar siempre, Incondicionales. 🥹👏 #SomosMéxico 💚🤍❤️ pic.twitter.com/kbpNA5Fgqm — Selección Nacional (@miseleccionmx) July 7, 2026

“Hoy me siento un mexicano digno”

Sin mencionar directamente el marcador, el piloto reconoció que la derrota era dolorosa para todos los aficionados, aunque pidió rescatar algo mucho más importante que el resultado deportivo.

“Hoy se perdió en el futbol. Sé que es duro para todos, y más para los aficionados que aman el fútbol. Pero quisiera rescatar algo que jamás dejaré de admirar de quiénes somos como sociedad, como país y como mexicanos: cuando nos unimos en algo, podemos lograr grandes cosas.”

Conforme avanzaba el discurso, su voz comenzó a quebrarse al hablar del orgullo que sintió por el esfuerzo mostrado por la Selección Mexicana, destacando valores como la valentía, el trabajo en equipo y la entrega.

“Hoy me siento representado por el equipo que demostró valentía, gallardía, lucha y, sobre todo, trabajo en equipo. Hoy, al igual que todos ustedes, me siento un mexicano digno.”

Un piloto anunciando la derrota de México. Noten como se le quiebra la voz 🥲 pic.twitter.com/e0gdslOH1R — 𝐉𝐨𝐡𝐧 𝐑 🦅🇲🇽 ✖️ (@ElRincondelAme) July 7, 2026

El avión terminó entre aplausos

Las imágenes muestran cómo varios pasajeros escuchaban con atención el mensaje, mientras la joven aficionada apenas podía contener la emoción. Al finalizar el discurso con un “¡Viva México!”, toda la aeronave respondió con una ovación que rápidamente se convirtió en uno de los momentos más compartidos tras la eliminación del Tricolor.

El video ha acumulado miles de reproducciones y comentarios de usuarios que destacaron que, más allá del resultado en la cancha, el mensaje recordó el sentimiento de unidad que despierta la Selección Mexicana cada vez que disputa una Copa del Mundo.

Aunque el sueño mundialista terminó con la derrota frente a Inglaterra, el emotivo discurso del piloto dejó una de las postales más conmovedoras que ha regalado el Mundial 2026, demostrando que el orgullo por México permanece intacto incluso en los momentos más difíciles.

ice