Así fue el conmovedor gesto de Jude Bellingham con Gilberto Mora tras eliminación de México en el Mundial 2026 (VIDEO)

El intercambio de jerseys dejó una de las postales más emotivas del Mundial 2026.

Más allá de la eliminación de México frente a Inglaterra, el Mundial 2026 regaló una imagen que conmovió a miles de aficionados. Jude Bellingham, figura de los ingleses, buscó personalmente a Gilberto Mora al finalizar el partido para abrazarlo, consolarlo e intercambiar je con el juvenil mexicano.

El mediocampista del Real Madrid no ocultó su admiración por el futbolista de apenas 17 años, quien volvió a destacar con la camiseta del Tricolor pese a la derrota. El momento fue captado por las cámaras y rápidamente se convirtió en una de las escenas más emotivas de la Copa del Mundo.

El abrazo que nadie esperaba

Mientras Gilberto Mora caminaba entre lágrimas rumbo al túnel de vestidores, todavía golpeado por la eliminación, Bellingham se acercó para detenerlo. Primero lo abrazó, después le dedicó algunas palabras de aliento y finalmente le pidió intercambiar playeras, un gesto que sorprendió por completo al mexicano.

De acuerdo con distintos reportes, fue el propio juvenil quien había mostrado interés por conseguir el jersey del inglés, aunque jamás imaginó que sería el capitán de Inglaterra quien lo buscaría para hacer realidad el intercambio.

bellingham intercambiando su playera con mora, ni como odiarlo pic.twitter.com/8oIEyQoMbE — mika 🇲🇽 (@bguti1101) July 6, 2026

Mora dejó una gran impresión entre los ingleses

Desde la previa del encuentro, varios integrantes de la selección inglesa habían reconocido el nivel mostrado por Gilberto Mora durante el torneo. Con apenas 17 años, el futbolista de Xolos fue uno de los jugadores más destacados de México, enfrentando sin complejos a figuras consolidadas del futbol europeo.

El rendimiento del mediocampista volvió a despertar el interés de clubes del continente, aunque las reglas de la FIFA impiden que pueda emigrar antes de cumplir la mayoría de edad reglamentaria para realizar un traspaso internacional.

— THOMAS TUCHEL (TUDN): "¿Gilberto Mora? No estamos sorprendidos, hemos visto su calidad partido a partido. Es muy impresionante, un jugador muy joven, muy talentoso. No tiene nervios en el escenario más grande (la Copa del Mundo). Es un jugador TOP".



Ufff, lo especial que… pic.twitter.com/cUQmfzDn0z — Invictos (@InvictosSomos) July 5, 2026

Un reconocimiento que vale más que cualquier resultado

Aunque el Tri quedó eliminado del Mundial 2026, la imagen entre Jude Bellingham y Gilberto Mora terminó robándose los reflectores. El abrazo entre ambos reflejó el respeto que puede existir incluso después de una batalla tan intensa dentro del campo.

Para muchos aficionados, el gesto del inglés fue también una señal de lo que representa Gilberto Mora para el futuro del futbol mexicano: un talento capaz de ganarse el reconocimiento de una de las mayores estrellas del planeta incluso en medio de la derrota

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