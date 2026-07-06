Aficionado mexicano se vuelve viral por robar un trago de cerveza a un vendedor con un inesperado truco (VIDEO)

El asta hueca de una bandera fue la protagonista de una de las imágenes más curiosas del Mundial 2026.

El Mundial 2026 sigue regalando historias dentro y fuera de la cancha. En la previa del partido entre México e Inglaterra, un aficionado del Tricolor protagonizó una escena que rápidamente conquistó las redes sociales al encontrar una peculiar forma de beber cerveza sin que el vendedor se diera cuenta.

El curioso momento ocurrió en las gradas del Estadio Ciudad de México, donde el seguidor aprovechó que el asta de su bandera era hueca para convertirla en un enorme popote. El video no tardó en hacerse viral y se convirtió en uno de los momentos más comentados de la jornada.

El ingenioso truco que sorprendió a todos

En las imágenes se observa cómo un vendedor ambulante camina entre los aficionados cargando varios vasos de cerveza. Justo cuando pasa frente al aficionado, éste introduce discretamente el asta de la bandera hasta alcanzar uno de los vasos y la usa como popote.

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Con total naturalidad, el aficionado logra darle un sorbo a la bebida mientras el comerciante continúa su recorrido sin percatarse de lo ocurrido. La rapidez de la acción provocó carcajadas entre quienes estaban cerca y posteriormente entre miles de usuarios en internet.

This happened during the Mexico vs. England game yesterday 🤣 pic.twitter.com/3arHXQQx6H — Cleverly 💐 (@Cleverlydey4u) July 6, 2026

Las redes reaccionaron al momento viral

Como era de esperarse, el clip generó opiniones divididas. Muchos usuarios destacaron el “ingenio mexicano” y aseguraron que se trató de una de las escenas más divertidas que ha dejado el Mundial 2026, acompañando el video con memes y bromas.

Otros, en cambio, consideraron que el acto fue una falta de respeto hacia el vendedor, al señalar que la ocurrencia terminó afectando a una persona que únicamente realizaba su trabajo.

GOOOOL DE MÉXICO ¡GOOOOL DE JIMÉNEZ!

DESDE LOS ONCE PASOS



🇲🇽🏆¿Y si no dejamos de ilusionarnos? ¿Y si sí? El sueño de México sigue más vivo que nunca porque esta vez se siente diferente#ElMundialEsNuestro

🔴EN VIVO por @Canal_Estrellas y @MiCanal5https://t.co/Y3vT7R7yBl pic.twitter.com/cer3Yj5Hr0 — TUDN MEX (@TUDNMEX) July 6, 2026

Otra postal que deja el Mundial 2026

Más allá del resultado entre México e Inglaterra, la Copa del Mundo también se ha caracterizado por las historias que nacen en las tribunas. Celebraciones, disfraces y ocurrencias de los aficionados han formado parte del espectáculo alrededor del torneo.

Ahora, el llamado “sorbo ilegal” con una bandera mexicana se suma a la colección de momentos virales que han marcado esta edición del Mundial 2026, demostrando que la creatividad de la afición también suele convertirse en protagonista.

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