La UEFA explotá contra la FIFA por ceder ante la petición de Donald Trump y la roja contra Balogun

La UEFA criticó a la FIFA por una “decisión incomprensible e injustificable” al permitir que el delantero estadounidense Folarin Balogun juegue en el Mundial contra Bélgica pese a una tarjeta roja en su partido anterior.

El ente rector del futbol europeo afirmó en un comunicado que la FIFA “cruzó una línea roja” con su decisión de no hacer cumplir la suspensión obligatoria de un partido para Balogun a raíz de que el organismo rector del futbol mundial quedara bajo presión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La decisión anunciada el domingo por la FIFA, de aplazar la sanción de Balogun mediante un año de libertad condicional, rompe de forma sorprendente de la tradicional aplicación de la normativa de futbol y provocó duras críticas en todo el mundo, ya sea de estrellas retiradas o de técnicos en este torneo.

“Es una mala, mala, mala, mala, mala decisión que perjudicará al Mundial”, manifestó Ståle Solbakken, el seleccionador de Noruega después de que su equipo venciera a Brasil para avanzar a los cuartos de final el domingo.

UEFA statement on the Balogun case: ⬇️https://t.co/9LQDx8waKe — UEFA (@UEFA) July 6, 2026

La UEFA no entiende la decisión tomado por FIFA

La UEFA, cuyas federaciones miembro incluyen a Bélgica, insistió: “A veces las reglas están abiertas a interpretación. En este caso, no”.

“Cuando la certeza de las reglas ya no está garantizada por sus guardianes, la integridad del juego está en juego y la credibilidad de una competición se ve socavada”, señaló. También recordó que a menudo ha chocado con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, durante su década en el poder.

“Expresamos nuestra incredulidad ante una decisión tan inédita, incomprensible e injustificable”, subrayó.

Infantino llegó a ser el secretario general de la UEFA, con funciones similares a las de un director ejecutivo, desde 2009 hasta que fue elegido para presidir la FIFA en febrero de 2016.

La federación belga de fútbol preparaba una apelación en Seattle en las primeras horas del lunes para impugnar el fallo sobre Balogun ante un juez de apelaciones designado por la FIFA. El partido de octavos de final contra Estados Unidos está programado para comenzar a las 5 de la tarde hora local.