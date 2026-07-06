Checo Pérez y el emotivo mensaje tras la eliminación de México del Mundial; “es un orgullo ser mexicano” (VIDEO)

La Selección Mexicana de Futbol quedó fuera de la Copa del Mundo 2026 a manos de Inglaterra. El Tricolor perdió por marcador de 3-2 ante los europeos y todo el país pasó de fiesta a tristeza, pero con la cabeza en alto y agradeciendo a los jugadores por su entrega.

Uno de los deportistas más grandes que ha dado el país, sin duda, es Sergio Pérez. El piloto tapatío de Fórmula 1 subió un video en sus redes sociales asegurando que sí es un día triste, pero también le reconoció el gran trabajo que hizo Javier Aguirre y sus futbolistas.

“Hicieron unir a nuestro país. Es un orgullo como mexicano escuchar a personas de otros países lo bien que la pasaron y se sintieron en nuestra tierra. Es algo que les quiero agradecer y espero que esto nos haya dejado esta selección y este Mundial”, dice en su clip.

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Checo es una de las voces que más se escuchan en el mundo. Como mexicano siempre ha defendido los colores de su país y reiteró que fue impresionante la unión entre personas sin importar si son “fifís o chairos”, como muchas veces se menciona.

“Espero que a partir de hoy seamos ese México unido que tanto necesitamos. Que hemos demostrado que unidos nadie puede con nosotros. Muchas gracias selección y estoy seguro que vendrán mejores momentos para todos”, concluyó el mensaje de Checo.

Checo Pérez no pasa buen momento en Cadillac

El piloto mexicano no pasa por un buen momento con Cadillac en su temporada de debut. Checo Pérez no ha logrado sumar pintos con la escudería estadounidense pese a que estuvo muy cerca en Mónaco, pero recibió una sanción que le quitó la oportunidad.

El fin de semana en la carrera que se celebró en Gran Bretaña, el volante tapatío dejó claro que deben de hablar internamente para saber que pasa con el carro, pues es necesario empezar con las mejoras para el parón de media temporada.