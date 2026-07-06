¿Qué significa el maillot blanco, el premio que ganó Isaac del Toro en la Etapa 3 del Tour de France?

Isaac del Toro sigue haciendo historia para México en su debut dentro del Tour de Francia.

Isaac del Toro no solo hizo historia al conquistar una etapa del Tour de Francia 2026. Gracias a su extraordinario rendimiento durante las primeras jornadas, el mexicano también se adueñó del maillot blanco, uno de los distintivos más importantes de la competencia y reservado para las grandes promesas del ciclismo mundial.

El ciclista bajacaliforniano lidera la clasificación de los mejores jóvenes del Tour tras colocarse entre los primeros puestos de la clasificación general. A sus 22 años, Del Toro confirmó que su nombre ya figura entre las máximas revelaciones del pelotón internacional.

🏆 After the third stage:

🏆 Après la troisième étape :



💛 @MaillotjauneLCL :

🇸🇮 Tadej Pogacar 💛



💚 Green jersey @WeLoveCyclingFR :

🇸🇮 Tadej Pogacar 💚



🔴⚪️ @maillotapois :

🇫🇷 Alex Baudin 🔴⚪️



👶 White jersey @opticiens_krys :

🇲🇽 Isaac Del Toro 👶#TDF2026 pic.twitter.com/1MOXAKQFIM — Tour de France™ (@LeTour) July 6, 2026

¿Qué representa el maillot blanco?

El maillot blanco distingue al mejor ciclista menor de 25 años ubicado en la clasificación general del Tour de Francia. El ganador se determina con base en los tiempos acumulados durante las 21 etapas, por lo que no basta con ganar una jornada; la regularidad también resulta fundamental.

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Esta distinción nació en 1975 para reconocer al talento joven del ciclismo. Aunque desapareció entre 1988 y 2000, regresó para convertirse nuevamente en uno de los premios más codiciados del Tour, además de servir como escaparate para futuras leyendas.

👀 There have been quite a few changes among the riders wearing distinctive jerseys, apart from the white one, which remains on Isaac Del Toro’s shoulders! 🤍



👀 Pas mal de changements parmi les porteurs de maillots distinctifs, hormis pour le maillot blanc qui reste sur les… pic.twitter.com/ByEdsN5dYV — Tour de France™ (@LeTour) July 6, 2026

Un jersey que han vestido las grandes figuras

Antes que Isaac del Toro, nombres como Alberto Contador, Andy Schleck y el propio Tadej Pogacar portaron el maillot blanco antes de convertirse en campeones del Tour de Francia y referentes del ciclismo mundial.

Más recientemente, el alemán Florian Lipowitz ganó esta clasificación en la edición 2025 tras finalizar tercero de la clasificación general, confirmando que el jersey suele anticipar a los grandes protagonistas del futuro.

Isaac ya empieza a escribir su propia historia

El mexicano se convirtió en el primer ciclista nacional en vestir el maillot blanco del Tour de Francia, apenas unos meses después de conquistar la clasificación de los jóvenes en el Giro de Italia 2025.

Con la competencia todavía por delante, Del Toro buscará conservar el liderato juvenil mientras continúa peleando por mantenerse entre los mejores de la clasificación general, confirmando que el ciclismo mexicano atraviesa uno de los momentos más importantes de su historia.

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