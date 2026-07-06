Memo Ochoa se despidió de la Selección Mexicana con un mensaje que hizo llorar a la afición

El histórico arquero recordó sus seis Copas del Mundo en una publicación que conmovió a la afición.

Guillermo Ochoa rompió el silencio horas después de la eliminación de México en el Mundial 2026 y lo hizo con un mensaje que rápidamente conmovió a la afición.

A través de sus redes sociales, el histórico guardameta compartió fotografías de su carrera con el Tricolor y dejó unas palabras que muchos interpretaron como su despedida definitiva de la Selección Mexicana.

"El mayor privilegio de mi vida“, escribió el arquero para describir lo que significó representar a México durante más de dos décadas, acompañando el mensaje con imágenes de sus seis participaciones mundialistas y de los emotivos instantes vividos tras la derrota frente a Inglaterra.

TE RECOMENDAMOS: Octavos de final Estados Unidos busca revancha ante Bélgica 12 años después

El final de una era para el futbol mexicano

La noche del domingo dejó una de las imágenes más emotivas del Mundial 2026. Tras el silbatazo final, Ochoa permaneció varios minutos sobre la cancha del Estadio Ciudad de México, abrazando a sus compañeros y rompiendo en llanto mientras la afición despedía al equipo con aplausos.

Las fotografías publicadas por el arquero muestran desde sus primeros Mundiales hasta los últimos minutos defendiendo la playera nacional, incluyendo el abrazo con Raúl Jiménez y el emotivo momento junto a Raúl Rangel y Carlos Acevedo.

▶️ #VIDEO | Un momento que conmovió a todos.

Guillermo Ochoa volvió a la cancha del Estadio Ciudad de México tras la derrota ante Inglaterra. Observó el recinto por unos instantes, se quitó los tenis en el mediocampo y se despidió agradeciendo a la afición que nunca dejó de… pic.twitter.com/m7fuZxj6Cz — La Razón de México (@LaRazon_mx) July 6, 2026

Seis Mundiales y un legado imborrable

Memo Ochoa puso punto final a una carrera única con la Selección Mexicana. El arquero disputó seis Copas del Mundo: Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y México-Estados Unidos-Canadá 2026, convirtiéndose en uno de los futbolistas mexicanos con mayor trayectoria en la historia.

Su actuación frente a Brasil en 2014, sus incontables atajadas y su liderazgo bajo los tres postes lo consolidaron como uno de los porteros más importantes que ha tenido el futbol mexicano.

La afición respondió de inmediato

En cuestión de minutos, la publicación acumuló miles de reacciones y mensajes de agradecimiento. Aficionados, compañeros y figuras del deporte reconocieron la trayectoria del arquero, quien durante años fue uno de los grandes referentes del Tricolor.

Aunque Ochoa no confirmó oficialmente su retiro de la Selección, el mensaje dejó claro que el Mundial 2026 representó el cierre de uno de los capítulos más importantes de su carrera.

ice