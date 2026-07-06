Estados Unidos busca revancha ante Bélgica 12 años después

Estados Unidos enfrenta a Bélgica en los octavos de final de Norteamérica 2026, en busca de una revancha que ha esperado por 12 años, pues los Diablos Rojos fueron el verdugo del equipo de Las Barras y las Estrellas en la edición de Brasil 2014, precisamente en esta fase.

Esta vez la sede es Seattle, donde el equipo europeo derrotó en tiempos extra a Senegal en un partido que perdía 2-0 a cuatro minutos del final, por lo que la confianza de los dirigidos por el francés Rudi García está a tope.

El Dato: El primer triunfo de Bélgica sobre EU fue el 22 de abril de 1995 por marcador de 1-0 en un partido amistoso en la ciudad de Bruselas.

No con menos seguridad llegan los entrenados por el argentino Mauricio Pochettino, pues la victoria en dieciseisavos sobre Bosnia y Herzegovina les hizo dejar atrás el inesperado y doloroso tropiezo a manos de Turquía en el cierre de la fase de grupos.

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Solamente tres futbolistas siguen en activo del 2-1 que Bélgica le propinó a Estados Unidos, en tiempo extra, en la Arena Fonte Nova de Salvador y todos son de los Diablos Rojos, los veteranos Thibaut Courtois, Romelu Lukaku y Kevin De Bruyne, quien antes del arranque del certamen adelantó que ésta sería su última participación en el magno evento de la FIFA.

10 goles lleva Estados Unidos en el torneo

El vecino del Norte tiene el objetivo de alcanzar sus primeros cuartos de final en una Copa del Mundo en 24 años, pues no lo consigue desde Corea-Japón 2002, cuando eliminó 2-0 a México en octavos para posteriormente sucumbir 1-0 a manos de Alemania.

Los Diablos Rojos, por su parte, vuelven a la ronda de octavos luego de ocho años. Su aparición más reciente en esta etapa fue en Rusia 2018, cuando un gol de Nacer Chadli en tiempo de compensación les dio un agónico triunfo de 3-2 sobre Japón en la Rostov Arena. Los europeos podrían salir como los favoritos, pero el cuadro norteamericano ha demostrado que con un plantel joven y con fogue en el Viejo Continente tiene ganas de trascender.

“Tienen muchos jugadores que pueden hacerte daño, y tenemos que estar listos. Tenemos que ser contundentes en muchos aspectos”, expresó Christian Pulisic, figura estadounidense. .

Es la tercera ocasión que estadounidenses y belgas se cruzan en un Mundial. La primera fue en la fase de grupos de Uruguay 1930, cotejo que culminó con una goleada de 3-0 en favor de los estadounidenses, que desde entonces no han vuelto a derrotar a su contrincante de este lunes, que se impuso en los subsecuentes seis enfrentamientos.

El duelo más reciente entre ambas selecciones ocurrió apenas el pasado 28 de marzo durante la Fecha FIFA. Los dirigidos por Rudi García se impusieron con un categórico 5-2 en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia, con doblete de Dodi Lukébakio, más los tantos de Zeno Debas, Amadou Onana y Charles De Ketelaere. Por los vecinos del Norte descontaron Weston McKennie y Patrick Agyemang.

Aunque no ha mostrado un nivel del todo convincente, Bélgica sigue invicto en Norteamérica 2026, pues en la fase de grupos igualó con Egipto (1-1) e Irán (0-0) y goleó 5-1 a Nueva Zelanda.

El vencedor de este encuentro enfrentará el próximo sábado 11 de julio al ganador del duelo entre la campeona Argentina y Egipto, que se enfrentan mañana en Atlanta, Georgia.