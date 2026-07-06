Donald Trump influye en sanción de Balogun ante FIFA

La FIFA autorizó ayer al delantero estadounidense Folarin Balogun disputar el partido de octavos de final del Mundial contra Bélgica, luego de suspender la aplicación de la sanción que debía cumplir tras ser expulsado en el encuentro frente a Bosnia. La decisión se produjo después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, solicitara al mandamás de la FIFA, Gianni Infantino, revisar el caso.

El Tip: CRISTIANO pudo disputar los primeros partidos de Portugal después de que la FIFA lo perdonara.

Esta inesperada decisión se une a una serie de polémicas en las que Trump se ve implicado y solapado por la FIFA. Durante el desarrollo de la justa, el mandatario del vecino del norte no dejó que la selección de Irán durmiera en suelo estadounidense, donde disputó sus tres duelos de la fase de grupos, pues todas las noches los asiáticos regresaban a dormir a Tijuana, México.

Por otra parte, Gianni Infantino anunció que Donald Trump entregará la Copa FIFA a la selección que se corone el próximo 19 de junio en el MetLife Stadium de Nueva York. Este gesto se une al ocurrido el día del sorteo de la justa tripartita, en diciembre pasado, cuando el mandamás del organismo futbolístico le entregó el denominado e inédito “Premio de La Paz” al magnate, por supuestas acciones para promover la unidad, en un hecho que causó mucha controversia.

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El Dato: ASÍ fue la falta de Folarin Balogun sobre Tarik Muharemovic, en el triunfo de EU sobre Bosnia en la justa.

En la nueva polémica está Folarin Balogun, de 25 años, marcó su tercer gol del torneo en la victoria de Estados Unidos por 2-0 sobre Bosnia en dieciseisavos de final. Sin embargo, fue expulsado en la segunda mitad tras una revisión del VAR, luego de impactar con la bota el tobillo de Tarik Muharemovic. El seleccionador estadounidense, Mauricio Pochettino, sostuvo que la acción nunca debió castigarse con tarjeta roja.

De acuerdo con una fuente informada sobre la conversación, Donald Trump llamó a Gianni Infantino para pedir que el organismo analizara nuevamente la expulsión. Poco después, la FIFA anunció que Balogun podrá jugar ante Bélgica, aunque la tarjeta roja permanece vigente.

En un comunicado, el ente rector del balompié explicó que, conforme al artículo 27 de su Código Disciplinario, la suspensión del partido queda suspendida durante un periodo de prueba de un año. Si el jugador estadounidense comete otra infracción de naturaleza y gravedad similares en ese plazo, la suspensión será reactivada, además de cualquier castigo que corresponda por la nueva falta.

El organismo recordó que su órgano judicial tiene la facultad de suspender total o parcialmente la aplicación de una sanción disciplinaria.

ASÍ fue la falta de Folarin Balogun sobre Tarik Muharemovic, en el triunfo de EU sobre Bosnia en la justa. ı Foto: AP y especial

Tras conocerse la decisión, el magnate escribió en Truth Social que la FIFA había corregido “una gran injusticia”. Por su parte, la Casa Blanca celebró la reincorporación del delantero con una publicación en X con el mensaje: “USA-USA-USA”.

Los jugadores de Estados Unidos dijeron que conocieron la noticia mientras llegaban al entrenamiento previo al partido en Seattle. Christian Pulisic relató que al principio pensaron que la información era falsa y después la recibieron con entusiasmo.

LA SELECCIÓN de Bosnia subió un polémico mensaje a X. ı Foto: AP y especial

La decisión provocó la inconformidad de la Real Federación Belga de Futbol, que se declaró sorprendida y señaló que analiza todas las opciones posibles. El organismo recordó que el artículo 66.4 del Código Disciplinario establece que una tarjeta roja implica automáticamente la suspensión para el siguiente partido, mientras que el reglamento del torneo también señala que un jugador expulsado debe perderse el siguiente encuentro de su selección.

La federación belga sostuvo que la resolución contradice esas disposiciones. No obstante, la FIFA mantuvo su postura al aplicar la suspensión condicional prevista en el artículo 27.

EN SU PORTAL, la FIFA dio a conocer la noticia. ı Foto: AP y especial

Existen antecedentes de decisiones similares. Cristiano Ronaldo pudo disputar los primeros partidos de Portugal en este Mundial después de que la FIFA suspendiera parte de una sanción previa. También en 1962, el brasileño Garrincha fue habilitado para jugar la final del Mundial tras prosperar una apelación que permitió su participación en el triunfo de Brasil sobre Checoslovaquia por 3-1.

Polémicas

Donald Trump recibió el “Premio de La Paz” el día del sorteo en medio del conflicto de Estados Unidos e Israel con Irán.

Gianni Infantino anunció que e mandatario estadounidense entregará el trofeo al que resulte campeón del mundo el 19 de julio.

La delegación de Irán no pudo dormir en Estados Unidos por negativa del magnate y después de cada juego regresaba a Tijuana.

Trump le llamó a Gianni Infantino para pedirle que se revisara la jugada de la expulsión de Folarin Balogun ante Bosnia y Herzegovina.