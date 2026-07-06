Pasado contra presente

En la imagen, los futbolistas Cristiano Ronaldo de Portugal y Lamine Yamal, de España

El Estadio Dallas recibe el esperado partido de octavos de final de Norteamérica 2026 entre Portugal y España, y uno de los grandes atractivos es el duelo entre Lamine Yamal y Cristiano Ronaldo, todo un choque de generaciones. Mientras Mister Champions ya era un referente del Manchester United de Alex Ferguson, la joya del Barcelona recién llegaba al mundo, pues el próximo 13 de julio cumplirá 19 años de edad.

Dos eras se enfrentan en un partido en el que además de un boleto a cuartos también está en juego el orgullo. El extremo del Barcelona apenas juega su primera Copa del Mundo, con la oportunidad de ganarla en su debut, mientras que CR7 quiere ganar el único título que le falta en su sexta y última asistencia.

El Dato: El primer empate sin anotaciones entre España y Portugal ocurrió en las semifinales de la Eurocopa 2012; dicha edición la ganó La Furia.

Los lusitanos llegan al denominado derbi ibérico con la moral por todo lo alto, luego de su cardiaco triunfo sobre Croacia en dieciseisavos de final, un encuentro que perdían y que ganaron con el rosario en la mano tras el gol anulado a Josko Gvardiol por una milimétrica posición adelantada.

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Pero la Roja también se presenta a este crucial partido en un mejor estado, luego de su contundente, victoria ante Austria, pues en la fase de grupos no convenció completamente al no poder derrotar a la debutante Cabo Verde y superar por la mínima diferencia a una pálida Uruguay.

La goleada sobre los austriacos, además, le permitió a España quitarse de la espalda una pesada losa, pues tenía 16 años sin ganar en rondas de eliminación directa de Copa del Mundo, ya que no lo hacía desde que se coronó a costa de Países Bajos en la final de Sudáfrica 2010.

El Tip: solamente le faltan 24 goles a Cristiano Ronaldo para llegar a su tan deseado récord de mil dianas.

Los dirigidos por Luis de la Fuente afrontan su primera gran prueba en la fase de eliminación directa, no solamente con el objetivo de avanzar, sino también de demostrar que tienen las condiciones necesarias para pelear el título.

Para Portugal, el reto es igual, pues llega al Mundial tripartita como vigente campeona de la UEFA Nations League, título que conquistó precisamente tras superar a España en una final que se definió en tiros desde los 11 pasos, luego de una vibrante igualada a dos tantos.

Además, para la Seleção das Quinas es la última oportunidad de ganar el trofeo más preciado del futbol con Cristiano Ronaldo en activo, pues El Bicho ya no volverá a disputar el magno evento, mismo que juega por sexta vez en su prolífica carrera.

El Comandante solamente le ha hecho tres goles a España en nueve juegos y todos fueron en el espectacular empate 3-3 en el debut de Portugal en Rusia 2018, en duelo que tuvo como sede el Estadio Olímpico Fisht de Sochi.

El otro antecedente en una Copa Mundial de la FIFA fue precisamente en la ronda de octavos de final hace 16 años, cuando un solitario gol de David Villa decantó la balanza en favor de la Roja en Ciudad del Cabo, Sudáfrica.

Tanto la Roja como la Seleção fueron eliminadas por Marruecos en Qatar 2022, los españoles en octavos de final y Cristiano Ronaldo y compañía en la ronda posterior, lo que significó un duro e inesperado fracaso para ambos.

Lo más lejos que CR7 ha llegado en el certamen con la selección de su país es a semifinales, lo cual ocurrió en su debut en la justa, hace 20 años en Alemania. Los entonces dirigidos por Luiz Felipe Scolari acabaron en el cuarto lugar de la competencia, luego de caer a manos del anfitrión en el juego por el bronce.

A España, que desde enero de 2023 está bajo las órdenes de Luis de la Fuente, sólo le falta ganar este título para redondear lo que han sido tres grandes años, pues se proclamó campeón en la Eurocopa de Alemania 2024 y lleva una racha de 34 partidos sin derrota.

La Furia, no pierde desde que el 22 de marzo de 2024 fue vencida 1-0 por Colombia en un choque de carácter amistoso que se efectuó en Londres, Inglaterra. Daniel Muñoz fue el autor del tanto de triunfo de los sudamericanos.

En la teoría, el cruce entre España y Portugal no debió haberse presentado tan pronto, pero lo que derivó en ello es que los dirigidos por Roberto Martínez clasificaron segundos de su grupo detrás de Colombia, esto en gran parte por debutar en el torneo con un inesperado empate contra República Democrática del Congo.

En cuanto a las edades, casi no hay diferencia entre estos equipos, pues el promedio en Portugal es de 28 años, mientras que en España es de 26.

La conferencia de prensa previa al partido entre Portugal y España dejó uno de los momentos más comentados fuera de la cancha. Cristiano Ronaldo protagonizó un inesperado intercambio con el periodista brasileño Marcelo Bechler, a quien incluso retó públicamente a hacerle una pregunta.

Todo ocurrió cuando el delantero pidió que el micrófono fuera entregado al comunicador y, entre risas, lanzó una frase que sorprendió a todos los presentes: “Sé que no me quieres. Quiero ver si me haces una buena pregunta”.

Cuando finalmente Marcelo Bechler tomó la palabra, preguntó cuál era la parte más difícil de disputar una Copa del Mundo a los 41 años.

Antes de responder, Cristiano volvió a lanzar otro comentario irónico.

“¿Qué es lo más difícil? Hablar con ustedes... con algunos de ustedes. Los que no me quieren, principalmente. Tú eres uno de ellos, que yo lo sé”.

El periodista respondió con tranquilidad e incluso aseguró que admiraba al futbolista antes de formular su pregunta.

Tras la tensión, habló sobre el desafío que representa mantenerse el nivel a su edad.

Cristiano explicó que el secreto ha sido adaptarse con el paso de los años, aceptar que ya no es el mismo jugador de sus primeros años y mantener la disciplina que lo ha acompañado durante toda su carrera.

“Sigo marcando goles”, afirmó el ex del Real Madrid, quien aseguró que lo más importante sigue siendo ayudar a Portugal a ganar, independientemente de quién anote.

Cristiano Ronaldo también dejó claro que toda su atención está puesta en el partido frente a España. “Espero marcar mañana. Si no marco, que lo haga otro compañero y que podamos pasar. Eso es lo que realmente importa”, concluyó el máximo goleador en la historia de la Selección Portuguesa.

El encuentro entre Portugal y España definirá a uno de los clasificados a los cuartos.