“Chicharito” Hernández compara a Messi y Cristiano Ronaldo con Superman y Batman; se vuelve viral (VIDEO)

La reflexión del futbolista mexicano provocó un intenso debate entre aficionados de Messi y Cristiano.

El eterno debate sobre quién es el mejor futbolista de la historia volvió a tomar fuerza durante el Mundial 2026, pero ahora fue Javier “Chicharito” Hernández quien aportó su punto de vista con una comparación que rápidamente se hizo viral en redes sociales.

Lejos de elegir entre Lionel Messi o Cristiano Ronaldo, el máximo goleador histórico de la Selección Mexicana explicó que ambos representan caminos completamente distintos hacia la grandeza, utilizando a dos de los superhéroes más famosos del mundo para ejemplificar su postura.

“Messi es Superman y Cristiano es Batman”

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, Chicharito aseguró que Lionel Messi representa a Superman, al considerar que nació con un talento extraordinario, mientras que Cristiano Ronaldo encarna a Batman, un personaje que construyó su grandeza gracias al trabajo, la disciplina y la perseverancia.

“Siempre he dicho que Messi es Superman y Cristiano Ronaldo es Batman. Superman nació con poderes, Batman no. Batman tuvo que construirse a sí mismo con disciplina, valentía y coraje hasta convertirse en extraordinario.”

El delantero mexicano explicó que la verdadera discusión no debería enfocarse en quién fue mejor dentro de la cancha, sino en cuál de las dos historias resulta más inspiradora para cada persona.

“No se trata de quién es mejor, sino de cuál historia te inspira más. Ambas son dignas de admirarse.”, agregó Hernández Balcázar.

Destaca el talento de Messi y la disciplina de Cristiano

Para Hernández, el talento natural de Messi es algo fuera de lo común, mientras que el recorrido de Cristiano Ronaldo demuestra hasta dónde puede llegar una persona gracias al esfuerzo constante.

“Admiramos a Messi por lo que es, un ser de otro planeta. Pero muchos admiramos a Cristiano Ronaldo porque es un monstruo de la voluntad que nos obliga a mirarnos al espejo y sentirnos capaces de romper cualquier límite.”, dijo.

Las declaraciones del exjugador de Manchester United, Real Madrid, Bayer Leverkusen, West Ham y Chivas generaron un intenso debate entre seguidores de ambos futbolistas, quienes dividieron opiniones sobre cuál de las dos trayectorias representa mejor la excelencia deportiva.

Messi y CR7 siguen escribiendo historia en el Mundial 2026

La reflexión de Chicharito llega mientras ambos continúan compitiendo en la Copa del Mundo 2026.

Cristiano Ronaldo ha sido titular en los cuatro partidos disputados por Portugal, acumula 351 minutos y suma tres goles, incluyendo uno en la ronda de dieciseisavos de final frente a Croacia.

Por su parte, Lionel Messi registra seis anotaciones en el torneo con Argentina, luego de marcar un triplete ante Argelia, un doblete frente a Austria y otro gol contra Jordania, consolidándose como uno de los máximos goleadores del campeonato.

La posibilidad de que ambas leyendas puedan enfrentarse en las rondas finales del Mundial mantiene viva una rivalidad que ha marcado a toda una generación del futbol.

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