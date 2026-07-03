¿Cuántos goles ha metido Raúl Jimenez a Jordan Pickford?

¡La mesa está puesta! México enfrentará a Inglaterra en un histórico duelo, que forma parte de los octavos de final del Mundial 2026. Así, “El Tri” se medirá con los Three Lions, una de las favoritas a levantar el trofeo de esta Copa del Mundo. Pero, ¿cómo llegan las selecciones a este decisivo duelo? Acá te presentamos una estadística interesante.
México e Inglaterra se enfrentarán en el Estadio Ciudad de México el domingo 5 de julio, un partido que promete estar cargado de emociones, en el que ambas selecciones se juegan su pase a octavos.
Además, ambas lo hacen con grandes figuras. Los Three Lions llegan con Harry Kane y Jude Bellingham al frente, mientras que “El Tri” hace lo propio con Julián Quiñonez y Raúl Jiménez (y muchos otros, por supuesto).
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Hoy toca hablar del segundo, “El Lobo de Tepeji”, quien, en su paso por la liga europea, ha metido varios goles a Jordan Pickford, que hoy juega en la selección de Inglaterra. Por lo anterior, ambos se verán de frente nuevamente en la zona de gol.
¿Cuántos goles le ha anotado Raúl Jiménez a Jordan Pickford, portero de Inglaterra?
Raúl Jiménez, conocido como “El Lobo de Tepeji” o “El Lobo Mexicano”, se formó en el Club América pero ha mantenido un destacado paso en la Premier League, jugando para el Wolverhampton y para el Fulham.
Pese a su fuerte presencia en Europa, Jiménez ha sido parte fundamental de la época actual de la Selección Mexicana, convirtiéndose en el segundo máximo goleador histórico de “El Tri”, con 57 goles, cinco por debajo de Javier “Chicharito” Hernández (62).
En tanto, el inglés Jordan Pickford es uno de los nombres de cabecera del fútbol de Inglaterra. Su participación más destacada ha sido en el Everton, pero también en la selección de los Three Lions, con la cual ha participado en eventos como el Mundial de Rusia 2018, las Eurocopas 2020 y 2024 y otros eventos.
Así, Jiménez y Pickford se han encontrado en distintas ocasiones dentro de los juegos de la Premier League. Pero, ¿cuántos goles le ha anotado “El Lobo de Tepeji” a Pickford? En total, el mexicano le ha marcado seis goles al inglés:
- Agosto 2018 (Wolves 2-2 Everton): Gol de cabeza para el empate definitivo en su debut en liga
- Febrero 2019 (Everton 1-3 Wolves): Anotó el segundo tanto de los Wolves en Goodison Park
- Septiembre 2019 (Everton 3-2 Wolves): Gol de cabeza anticipando a la defensa en el área chica
- Julio 2020 (Wolves 3-0 Everton): Abrió el marcador cobrando un penal de manera impecable
- Noviembre 2021 (Wolves 2-1 Everton): Definió con clase picando el balón ante la salida del arquero
- Mayo 2025 (Fulham 1-3 Everton): Marcó de cabeza el único tanto de los Cottagers en Craven Cottage
México e Inglaterra se enfrentarán en los octavos de final del Mundial 2026 el domingo 5 de julio. Jiménez llega al duelo con tres de las cinco anotaciones de “El Tri” en la Copa. En tanto, Pickford jugó en el sufrido duelo de los Three Lions contra República Democrática del Congo.
¿Será que Raúl Jiménez pueda crecer su lista de goles contra Jordan Pickford? ¿O veamos el primero de Kane contra “El Tala” Rangel?
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