Inglaterra no quiere sorpresas en México y cambia sus planes de cara a los octavos del Mundial 2026

México e Inglaterra definirán este domingo uno de los boletos a los cuartos de final del Mundial 2026.

La selección de Inglaterra no quiere dejar ningún detalle al azar antes de enfrentar a México en los octavos de final del Mundial 2026.

De acuerdo con información del periodista Carlos Ponce de León, los dirigidos por Thomas Tuchel modificaron su logística habitual y prepararon un operativo especial para su estancia en la Ciudad de México.

A diferencia de sus anteriores compromisos fuera de Kansas City, donde arribaban apenas un día antes de cada partido, ahora los ingleses llegarán con dos días de anticipación, con el objetivo de entrenar en la capital y familiarizarse con el comportamiento del balón a más de 2,200 metros sobre el nivel del mar.

Inglaterra busca adaptarse a la altura antes de enfrentar a México

Según el reporte, el cuerpo técnico considera que ese tiempo extra no permitirá una aclimatación física completa, algo que el propio Thomas Tuchel ha reconocido como prácticamente imposible en un periodo tan corto.

Sin embargo, sí pretenden que sus jugadores experimenten el vuelo y la velocidad del balón en la altura de la capital mexicana antes del compromiso del próximo domingo en el Estadio Ciudad de México.

Hotel resguardado y entrenamiento completamente privado

El reporte de Carlos Ponce de León también señala que Inglaterra manejó con total hermetismo tanto el hotel como el campo de entrenamiento que utilizará durante su estancia.

Inicialmente notificó a la FIFA dos posibles hoteles y dos sedes para entrenar: Cantera, de Pumas, y el Nido, del América, sin revelar cuál sería la definitiva.

Finalmente, todo apunta a que el entrenamiento será en Cantera, aunque la práctica será completamente cerrada.

La información indica que ningún directivo, trabajador o jugador de Pumas podrá permanecer durante la sesión, salvo el personal estrictamente indispensable para el mantenimiento del inmueble y la seguridad.

Hasta comida y agua propias para evitar cualquier contratiempo

Otra de las medidas adoptadas por la delegación inglesa es trasladar todo el material necesario para los entrenamientos, incluyendo implementos deportivos, alimentos y agua embotellada.

La intención es minimizar cualquier riesgo durante su estancia en México y mantener el control total sobre la preparación del equipo antes del compromiso mundialista.

Asimismo, el reporte señala que las autoridades de la Ciudad de México y la FIFA coordinarán un operativo especial alrededor del hotel de concentración para impedir que aficionados se acerquen durante la noche, evitando situaciones similares a las que vivió Ecuador antes de enfrentar al Tricolor, cuando un grupo de seguidores intentó alterar el descanso del equipo con serenatas y fuegos artificiales.

México e Inglaterra se enfrentarán el próximo domingo 5 de julio por un lugar en los cuartos de final del Mundial 2026, en uno de los partidos más esperados de la ronda eliminatoria.

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