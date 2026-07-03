El Mundial 2026 cobra otra ‘víctima’; todos los entrenadores que perdieron su cargo por el torneo

Julian Nagelsmann renunció como entrenador de la Selección de Alemania después de que su equipo no lograra alcanzar los octavos de final del Mundial por tercer torneo consecutivo, siendo uno más de los DT que dejan su cargo por el certamen.

La salida de Nagelsmann fue anunciada por la Federación Alemana y se produce cuatro días después de que Paraguay sorprendiera a los teutones en la tanda de penaltis de los 16vos de final.

🚨🚨 OFFICIAL: Julian Nagelsmann leaves his role as German national team head coach.



It’s over. 🇩🇪



Top target: Jürgen Klopp. 🔜 pic.twitter.com/VcVyPfhtcS — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 3, 2026

Todos los entrenadores que dejaron su puesto tras la Copa del Mundo 2026

Julian Nagelsmann (Alemania)

Sebastián Beccecece (Ecuador)

Marcelo Bielsa (Uruguay)

Ronald Koeman (Países Bajos)

Sabri Lamouchi (Túnez)

Hong Myung-Bo (Corea del Sur)

Steve Clarke (Escocia)

Miroslav Koubek (Chequia)

Julian Nagelsmann pensaba quedarse

Julian Nagelsmann dijo inicialmente que seguiría con Alemania con un contrato al que le quedaban otros dos años y, según se informó, eso lo convertía en uno de los entrenadores mejor pagados del Mundial. Enfrentó crecientes críticas por sus tácticas y la elección del equipo en el torneo.

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“En los días desde que quedamos eliminados he pensado mucho y he hablado con personas de confianza en mi vida personal y en la (federación)”, indicó Nagelsmann en un comunicado. “Esta decisión no fue nada fácil para mí. Mi objetivo principal siempre ha sido el éxito del equipo. Después de una decepción tan amarga, se han ganado la oportunidad de un comienzo completamente nuevo”.

La derrota de Alemania ante Paraguay se sumó a las eliminaciones en la fase de grupos de los mundiales de Rusia 2018 y Qatar 2022 cuando era un torneo de 32 equipos. No ha ganado un partido de eliminación directa en un Mundial desde que venció a Argentina en la final de 2014.

Nagelsmann dijo originalmente, tras la eliminación de su equipo, que él “no es de los que se van”, pero luego regresó a casa para conversaciones de crisis con la federación el jueves. Su salida motivó un reconocimiento por parte del jefe del gobierno alemán.

“El canciller agradece a Julian Nagelsmann por su compromiso y servicio en los últimos años como seleccionador nacional”, dijo Stefan Kornelius, portavoz del canciller alemán Friedrich Merz.

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