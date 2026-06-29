¿Quién es Orlando Gill El héroe de Paraguay ante Alemania para clasificar a octavos de final del Mundial 2026?

Orlando Gill es el nombre del arquero que fue el héroe de Paraguay en la tanda de penales frente a Alemania para darle el pase a los octavos de final a la escuadra sudamericana. El guardameta atajó dos penales para darle la ventaja a su selección y poner contra las cuerdas a los germanos.

El guardameta guaraní nació el 11 de junio del 2000 en San Lorenzo, Paraguay, mide 1.98 metros y actualmente juega en el San Lorenzo de Argentina, pero su gran actuación frente a Alemania en el Mundial 2026 lo puede catapultar a algún equipo de Europa.

¿En qué equipos ha jugado Orlando Gill en su carrera profesional?

Orlando Gill inició su carrera como todos los futbolistas, en las fuerzas básicas de algún equipo de su país, y él lo hizo en las inferiores del CS San Lorenzo, donde se formó y fue mejorando su técnica hasta convertirse en el arquero titular del club.

Fue en 2019 cuando realizó su debut oficial con la escuadra de Paraguay y, tras cinco años en el primer equipo, el San Lorenzo de Argentina se hizo de sus servicios en 2024; desde entonces juega en la primera división de la liga Albiceleste y se ganó su lugar en la Selección Nacional de su país.

Actualmente, Orlando Gill tiene un costo de 6.85 millones de dólares y, tras su actuación en la Copa del Mundo, su carta puede subir de precio en el mercado internacional. Hay equipos como el Besiktas y el Valencia que están interesados en el guardameta guaraní.

🇵🇾 Nació en Paraguay.

🧤Agigantó la historia en Boston.

❤️Orlando Daniel Gill. https://t.co/y9g9OjZpzw — Selección Paraguaya (@Albirroja) June 29, 2026

¿Cuándo será el próximo partido de Paraguay en el Mundial 2026?

Paraguay acaba de hacer historia y los 26 jugadores pusieron a soñar a toda una nación con volver a dar la sorpresa en los octavos de final del Mundial 2026.

Los guaraníes ya esperan en la siguiente ronda a su rival y no será nada sencillo llegar a los cuartos de final, ya que Orlando Gill y compañía se enfrentarán directamente con una escuadra europea en su próximo encuentro.

El equipo que comanda Gustavo Alfaro se medirá ante el ganador de la llave entre Francia y Suecia, así que Paraguay podría medirse a otra potencia del futbol mundial si los suecos no dan la sorpresa contra Les Blues.

DCO