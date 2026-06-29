Paraguay hace historia y en penaltis elimina a Alemania, que fracasa por tercer Mundial al hilo

Una acción del Alemania vs Paraguay, de los 16vos de final de la Copa del Mundo 2026

En un partido que terminó empatado 1-1 en tiempo regular, la Selección de Paraguay hizo historia al vencer 4-3 a su similar de Alemania en penaltis para avanzar a los octavos de final de la Copa del Mundo 2026. Es el primer duelo de la eliminación directa que se va a prórroga y a la tanda de la pena máxima.

Al 102′ Jonathan Tah pareció derrumbar las esperanzas paraguayas con una gran anotación de cabeza. En una jugada preparada de tiro de esquina, Tah corrió a segundo poste y con un martillazo venció al portero Orlando Gill.

Sin embargo, el VAR mandó al árbitro a revisar la jugada, pues en la acción de la anotación el defensor Waldemar Anton obstruyó a Gill. El central marroquí Jalal Jayed determinó que había falta sobre el cancerbero sudamericano y la anotación de Tah fue anulada.

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NO LO GIRTEN ¡ANULAN EL GOL DE ALEMANIA! 😱



Se marca una falta sobre el portero y echan para atrás el segundo de Alemania #ElMundialEsNuestro y la magia de los Dieciseisavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se vive por @Televisa y @VIX 🇲🇽🏆 pic.twitter.com/cPwLJXsL0l — TUDN MEX (@TUDNMEX) June 29, 2026

Julio Enciso, determinante con Paraguay

El gol de la Albirroja lo marcó Julio Enciso, el jugador más brillante que tienen y quien ha estado involucrado en todos y cada uno de las anotaciones en este Mundial. Por parte de Die Mannschaft descontó Kai Havertz.

El talentoso futbolista de 22 años de edad es la joya de Paraguay. El atacante del Racing de Estrasburgo, de la Ligue 1 de Francia, asistió ante Estados Unidos y Turquía, para tener tres colaboraciones en los tres goles.

La primera parte fue una clase de cómo defender por parte de los paraguayos. El conjunto comandado por Gustavo Alfaro estuvo atento a las marcas, fino en las coberturas y a tiempo en los apoyos. Por arriba ganaban todo y abajo anticipaban a los atacantes alemanes.

¡ALEMANIA EMPATA! ¡GOOOOL DE HAVERTZ! 🇩🇪⚽



¡Cabezazo para el 1-1! ¡Esto se empatóooo!#ElMundialEsNuestro y la magia de los Dieciseisavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se vive por @Televisa y @VIX 🇲🇽🏆 pic.twitter.com/Ek9VMGjzTZ — TUDN MEX (@TUDNMEX) June 29, 2026

Los Guaraníes son reconocidos por sus defensores, teniendo a varios de los mejores centrales del futbol sudamericano. En el primer tiempo ante los Teutones, Gustavo Gómez y José Canale estuvieron a la altura de esa historia.

Los zagueros fueron un dolor de cabeza para Kai Havertz, Aleksandar Pavlović, Leroy Sané, Florian Wirtz y Deniz Undav, quien fue el que más sufrió en el partido y jamás pudo encontrar una posición clara de gol. El elemento del Stuttgart solamente tuvo un disparo y no fue a puerta.

A pesar del gol de Enciso, la Selección Paraguaya cedió el control del balón a Die Germanen durante todo el juego. Ni antes ni después del 1-0 el planteamiento de Alfaro se modificó y jugaron buscando un contragolpe.

¡¡Goool de Paraguay que sorprende a todos!!



Enciso pone el 1-0 ante Alemania con este cabezazo. pic.twitter.com/4xB46NXxOJ — TUDN MEX (@TUDNMEX) June 29, 2026

Kai Havertz empata el duelo

El cuadro dirigido por Julian Nagelsmann dio un par de señales en la parte inicial. Después del descanso Alemania no perdió el tiempo. Pasaron menos de 10 minutos tras reiniciar las acciones para que Kai Havertz cabeceara un centro de Aleksandar Pavlović y poner tablas en el marcador.

A los sudamericanos les vino mal el gol en contra, pues al 57 salió Julio Enciso por lesión. El delantero abandonó el campo por molestias musculares. Pidió tiempo para intentar seguir, pero al final cedió su lugar para el brasileño naturalizado paraguayo, Mauricio.

Die Maschine, con el ánimo de haber empatado, fue a buscar la ventaja. Llenaron de centros el área rival, pero los defensores guaraníes salvaron su arco y permitieron que avanzara el reloj.

Al 77′ Orlando Gill le negó la segunda anotación de la tarde a los europeos. Por la banda de la izquierda Wirtz mandó un centro medido para Havertz, quien no realizó el mejor de los contactos y el portero sudamericano realizó la atajada. Una buena intervención del portero, pero el cabezazo fue deficiente.

Alemania puso en aprietos a Paraguay, aunque sin poder marcar esa segunda diana. Los minutos fueron pasando y el equipo de Gustavo Alfaro veía cada vez más cerca el final del partido. Probablemente el escenario que buscaban los albirrojos eran los penaltis, en donde sus chances de eliminar a los teutones crecerían.

Los 90 minutos reglamentarios terminaron y se firmó un disputado empate, pero se necesitaba un ganador, por lo que arrancaron los tiempos extra, en donde Die Adler buscaba a su delantero Nick Woltemade, la referencia en el área con su 1.98 de altura.

Alfaro realizó modificaciones para darle un respiro y nuevo aire a sus jugadores. Salieron Juan Cáceres y Braian Ojeda por Damián Bobadilla y Antonio Sanabria, este último pensando en su calidad para buscar una última oportunidad y para una posible tanda de penaltis.

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