El PSG, por 1.er bicampeonato de Supercopa en nueve años

El PSG, campeón de la Champions League, y el Aston Villa, monarca de la Europa League, arrancan con las acciones de la nueva campaña europea cuando se enfrenten en la cancha del Red Bull Arena de Salzburgo, Austria, por la Supercopa de Europa. Apenas tres semanas después de la final del la Copa del Mundo 2026, se pon en juego el primer trofeo del balompié del Viejo Continente.

El PSG busca convertirse en el segundo equipo de la era moderna en retener la Supercopa, emulando al Real Madrid en 2016 y 2017. El equipo francés venció al Tottenham en una tanda de penaltis en el partido del año pasado y busca refrendar la corona ante un peligroso combinado inglés, que conquistó el certamen en su edición 1982.

El Dato: El Paris Saint-Germain y el Aston Villa se encuentran con 100 por ciento de efectividad en la Supercopa de la UEFA, pues ambos ganaron en su único antecedente.

El partido anual entre los ganadores más recientes de las dos máximas competencias de Europa se dan en medio de un constante desacuerdo entre la UEFA y la FIFA, esto por la conducta reciente del presidente del máximo ente rector del deporte Gianni Infantino.

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La UEFA comanda la campaña para destituir a Infantino de la presidencia de la FIFA por su plan reciente, que finalmente se abortó, de vender una participación en el mundial. La institución de Europa también desafió a la FIFA designando como árbitro a Omar Artan, el colegiado somalí al que Estados Unidos prohibió oficiar en el mundial días antes del inicio del torneo.

Funcionarios estadounidenses afirmaron que Artan tenía vínculos con organizaciones terroristas, aunque sin aportar pruebas. La UEFA respondió al elegir a Artan, un árbitro considerado el mejor de África la temporada pasada, para dirigir la Supercopa, una decisión que fue ampliamente celebrada en la comunidad futbolística y que también se consideró una astuta maniobra política por parte del organismo europeo.

60 títulos tiene el PSG en su historia

Los jugadores del PSG regresaron a los entrenamientos de pretemporada en un orden disperso durante el verano, en gran medida dependiendo de cuánto tiempo jugaron en el mundial, o de si no jugaron en absoluto en un caso notable.

El ganador del Balón de Oro, Ousmane Dembélé, que destacó con Francia con seis goles y dos asistencias, volvió el lunes junto con sus compañeros internacionales Désiré Doué y Bradley Barcola. A ellos se sumó el mediocampista español campeón del mundial Fabián Ruiz, cuya actuación clínica fue clave para la victoria en semifinales contra Francia.

El extremo estrella Khvicha Kvaratskhelia no jugó el torneo porque Georgia no se clasificó, y ha vuelto a entrenarse desde hace bastante más tiempo. Parece seguro que será titular en su posición preferida por la banda izquierda, con el nuevo fichaje Maghnes Akliouche posiblemente por la derecha.

La llegada de Akliouche procedente del Mónaco podría coincidir con la salida de Barcola, ya que el veloz extremo, que marcó tres goles en el mundial, ha sido fuertemente vinculado con un traspaso al gigante de la Premier League, Liverpool. El equipo del entrenador Luis Enrique también podría incluir al exjugador del Villa Lucas Digne.

El Villa vendió a Digne al PSG el domingo por una cifra reportada de 11.6 millones de dólares, devolviendo al lateral izquierdo de 33 años a uno de sus primeros clubes. Digne estuvo entre los primeros fichajes cuando el PSG inició su nueva era tras ser comprado por los inversores cataríes.

El defensor nació en los suburbios de París y se incorporó al PSG en 2013 procedente del Lille. Luego representó a la Roma y al Barcelona antes de pasar ocho años en la Liga Premier con el Everton y el Villa, donde disputó 182 partidos en total y fue uno de los jugadores más constantes del entrenador Unai Emery.

El Villa presentará una imagen distinta al inicio de su cuarta temporada completa bajo Unai Emery, exentrenador del PSG. Durante el verano se marcharon mediocampistas clave: Morgan Rogers al Chelsea y Youri Tielemans al Manchester United, además de Digne.

Entre los nuevos fichajes están la estrella suiza del mundial Johan Manzambi, y el mediocampista brasileño Joao Gomes, quien llegó procedente del Wolverhampton, descendido. Johan Manzambi está ausente por una lesión de rodilla. El Villa ganó la Liga Europa al vencer al Freiburg 3-0 y en la final estará en la Champions League por segunda vez bajo Unai Emery.