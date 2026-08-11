¡OFICIAL! Sebastián Córdova se pierde el resto del Apertura 2026 con Pumas por lesión

Sebastián Córdova quedó fuera para el resto del Apertura 2026 con Pumas.

El mediocampista mexicano Sebastián Córdova se perderá lo que resta del Torneo Apertura 2026 con Pumas, esto luego de que se dio a conocer que sufrió una ruptura de ligamento cruzado anterior en la rodilla izquierda, derivada de la lesión que tuvo en el juego de la Leagues Cup contra Cincinnati.

“El Club Universidad Nacional informa que después de efectuarse las evaluaciones médicas correspondientes, el jugador Sebastián Córdova presenta una ruptura completa de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda”, reveló el equipo auriazul por medio de un comunicado.

🚨🚨🚨RUPTURA TOTAL DE LIGAMENTO CRUZADO PARA SEBASTIÁN CÓRDOVA



Luego de los estudios complementarios, el diagnóstico arrojó lo peor: ruptura completa de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.



Sebastián Córdova se pierde el torneo con #Pumas. pic.twitter.com/H5LR7v8n8p — Fabrizio Domínguez Castilla (@FabrizioDC_) August 12, 2026

Debido a este diagnóstico, Sebastián Córdova será operado en los próximos días, informó también Pumas, club al que el canterano del América se unió como refuerzo para el actual Apertura 2026.

¿Cuánto tiempo estará fuera de las canchas Sebastián Córdova?

A pesar de que el conjunto capitalino no dio detalles, se espera que el tiempo de recuperación de Sebastián Córdova sea de siete a nueve meses.

De ser el caso, el mediocampista originario de Aguascalientes volvería a las canchas hasta marzo de 2027, por muy pronto, ya avanzado el Torneo Clausura del próximo año.

La lesión de Sebastián Córdova en el juego de la Leagues Cup entre Pumas y Cincinnati ocurrió al minuto 84 del partido desarrollado en el TQL Stadium. En su lugar ingresó Guillermo Martínez.

Los números de Sebastián Córdova con Pumas

Sebastián Córdova ha tenido actividad en cinco juegos con Pumas en lo que va del semestre, al participar en las tres jornadas que van hasta el momento del Apertura 2026 y en los primeros dos compromisos del club en la Leagues Cup.

El único gol que ha marcado como felino sirvió para que los dirigidos por Esteban Solari derrotaran 2-1 al Toluca a domicilio en la segunda fecha de la Liga MX.

EVG