Pumas sorprende y anuncia a Sebastián Córdova como jugador para el Apertura 2026

Los Pumas de la UNAM anunciaron el fichaje de Sebastián Córdova como nuevo jugador para el Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. El mediocampista es el primer refuerzo en la era de Esteban Solari como estratega del Pedregal.

“El Club Universidad Nacional informa que Sebastián Córdova es nuevo jugador de Pumas”, dice el conjunto capitalino en un mensaje en redes sociales.

📋 El Club Universidad Nacional informa que Sebastián Córdova es nuevo jugador de Pumas.



El mediocampista mexicano llega a nuestra institución procedente del Club Toluca y con una importante trayectoria tras su paso por Tigres, Necaxa y América; además, ha representado a México… pic.twitter.com/stg4fuY3md — PUMAS (@PumasMX) June 30, 2026

Córdova se incorporará de inmediato al primer equipo de los Pumas, que se encuentra en pretemporada de cara al Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, el primero que dirige Estaban Solari, quien recién fue anunciado como DT de los felinos.

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“El mediocampista mexicano llega a nuestra institución procedente del Club Toluca y con una importante trayectoria tras su paso por Tigres, Necaxa y América; además, ha representado a México en múltiples ocasiones en competencias internacionales y fue integrante de la Selección Nacional que consiguió la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020”

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