Marruecos vence en penaltis a Países Bajos en el último juego en Monterrey y clasifica a octavos de final

Marruecos logró su clasificación a octavos de final del Mundial 2026 después de vencer en tanda de penaltis a Países Bajos en el cuarto y último juego en Monterrey, que fue testigo de un duelo de 120 minutos lleno de dramatismo y momentos emotivos. Los africanos enfrentarán al coanfitrión Canadá.

El primer incidente se presentó al minuto 8, cuando el árbitro detuvo el encuentro después de que Jan Paul van Hecke y Ismael Salibari se encararon por un golpe con el zapato del marroquí en la cabeza del nuevo zaguero del Tottenham.

¡GOOOLLL DE PAÍSES BAJOS! ¡QUÉ GOLAZOOO GAPKOOOOO! 🔥🔥 Este es el gol le da vida al conjunto holandés 🇳🇱😮‍💨#ElMundialEsNuestro y la magia de los Dieciseisavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se vive por @Televisa y @VIX 🇲🇽🏆 pic.twitter.com/EXJIlwynXn — TUDN MEX (@TUDNMEX) June 30, 2026

¡GOOOLLL DE MARRUECOOOSSS! ¡ESTO SE EMPATAAA! 🔥🔥 La cabecita de Diop le da vida al conjunto Marroquí 🤯#ElMundialEsNuestro y la magia de los Dieciseisavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se vive por @Televisa y @VIX 🇲🇽🏆 pic.twitter.com/cXjv1cmH2J — TUDN MEX (@TUDNMEX) June 30, 2026

Bart Verbruggen tuvo su primera intervención al minuto 20, cuando dio una muestra de sus espectaculares reflejos al tapar un remate de cabeza de Neil El Aynaoui. Inmediatamente después, el cancerbero del Brighton desvió un zapatazo de Achraf Hakimi.

Países Bajos pega primero

Mohamed Ouahbi, entrenador del equipo africano, le estaba ganando la partida a Ronald Koeman en la parte complementaria, pues los Leones del Atlas se veían más peligrosos que los europeos.

Uno de los momentos más emotivos de la Copa Mundial se vivió en el minuto 72, cuando Cody Gakpo definió con un remate de derecha en el área, tras una asistencia de Crysencio Summerville, quien le cedió el balón cayéndose, en una clara demostración de ímpetu.

El delantero del Liverpool se agachó en el césped para dedicarle su gol al hijo que su esposa esperaba hasta hace unos días y que falleció durante el embarazo.

Marruecos reacciona y manda juego al alargue

El resto de los jugadores neerlandeses, tanto los que estaban en la cancha como los suplentes, acompañaron a Gakpo en la sensible y más que significativa celebración de su anotación.

Parecía que Marruecos estaba liquidado, pero Issa Diop tenía otros planes. El defensa del Fulham realizó un portentoso remate de cabeza, a servicio de Chemsdine Talbi, para emparejar los cartones y mandar el cotejo al alargue.

EVG