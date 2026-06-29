Orlando Gill y la inesperada ayuda mexicana que recibió para ser el héroe de Paraguay en el Mundial 2026

Orlando Gill es el guardameta paraguayo que detuvo dos penaltis ante Alemania para ayudar a su selección a quedarse con el boleto para avanzar a los octavos de finales. El portero de 26 años no pasó desapercibido por su actuación en el Mundial 2026.

Además los guantes del cancerbero resaltaron en el partido, un diseño nunca antes visto en el futbol internacional y que es de una marca mexicana, Voit, la cual patrocina a Orlando Gill y tras sus dos penales atajados frente a Alemania se llevaron los reflectores.

🗣️ Definición en tanda de penales:



😭🙌 ¡Señoras y señores ORLANDO GILL detiene el remate de Havertz!



🇩🇪 #Alemania ❌

🇵🇾 #Paraguay #VamosParaguay pic.twitter.com/i9odlybTNT — Selección Paraguaya (@Albirroja) June 29, 2026

Voit, la marca mexicana que patrocina a Orlando Gill

Voit es una marca mexicana de deportes que hace los diseños del balón de la Liga MX y patrocina a algunos guardametas en la liga nacional, pero en el Mundial 2026 podrían despuntar gracias a Orlando Gill.

Fue fundada originalmente en Indiana, Estados Unidos, por William J. Voit y llegó a México en 1959, pero fue hasta 1985 cuando un grupo de inversionistas mexicanos adquirió la empresa para darle una identidad 100 por ciento azteca.

Internacionalmente, marcas como Nike, Adidas o Rinat son las que abarcan el mayor número de arqueros en su catálogo, pero poco a poco Voit se va haciendo un espacio en el mercado y, con actuaciones como las de Orlando Gill, más jóvenes van a querer tener sus guantes.

¿Contra quién se enfrentará Paraguay en los octavos de final?

Paraguay está haciendo historia en el Mundial 2026 después de dar el batacazo a Alemania en los dieciseisavos de final. Los guaraníes se convirtieron en la tercera escuadra de la Conmebol en dejar en el camino a los germanos en eliminación directa.

El siguiente reto de Paraguay en el torneo será igual o aún más complicado si se cumple lo presupuestado. El equipo de Gustavo Alfaro tendrá que medirse al ganador de la llave entre Francia o Suecia, dos cuadros europeos complicados.

El siguiente compromiso de los guaraníes será el sábado 4 de julio en la cancha del Estadio Philadelphia, en donde se otorgará el boleto a los cuartos de final, ya sea a Paraguay, Francia o Suecia.

DCO