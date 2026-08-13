Efraín Juárez y el duro resultado que pone fin a su sueño en Europa

El sueño europeo de Efraín Juárez de dirigir en competencias de UEFA terminó, al menos esta temporada, porque su equipo, el ETO de Hungría, empató ante el Riga FC, de Letonia, quedando sin oportunidad de entrar en torneos continentales.

El Győri ETO de Efraín Juárez perdió 1-0 ante el Riga FC en el primer juego eliminatorio para disputar la Conference League. Esa derrota le costó mucho, pues al igualar 1-1 en casa no pudieron superar la tercera ronda de clasificación del tercer certamen de clubes más importantes de Europa.

🚨🇲🇽 ¡SE ACABÓ EL SUEÑO EUROPEO PARA EFRA!



❌ Efraín Juárez quedó eliminado de la Conference League después de que su equipo, el Győri ETO, cayera en los playoffs



En menos de un mes, el técnico mexicano se quedó sin posibilidades de disputar la Europa League y la Conference… pic.twitter.com/lc2A4b0Kxk — Jovenes Futbolistas MX (@Jovenesfutmx) August 13, 2026

El ETO de Juárez se pudo al frente con un tanto de penalti de Gavric, quien al 28 le daba esperanza al conjunto húngaro y empataba el pizarrón global. A pesar de insistencia, no consiguió ponerse adelante.

En la recta final del duelo, al 88′, el Riga FC apagó con los sueños del equipo que comanda el entrenador mexicano. Caio Ferreira puso el 1-1 final en el segundo duelo de la serie.

La Conference League era la última oportunidad de Efraín Juárez de dirigir esta campaña en un torneo continental en Europa, que fue uno de los motivos que llevo al equipo de Hungría de contratar al extimonel de los Pumas.

Juárez tuvo oportunidad de dirigir en la Champions League, pero el Gyori ETO Football Club quedó fuera de las clasificatorias al caer derrotados en la serie ante el Víkingur Reykjavík por marcador global de 3-2.

El sueño de Efraín Juárez, desde que estaba en Pumas, era dirigir en Europa y por ello tras su salida de los felinos tomó la decisión de ir a la liga de Hungría, que aunque no es de las más fuertes en el mundo, tiene la oportunidad de clasificarse a certámenes UEFA.

Ahora Juárez, quien llevó al Club Universidad a la final de la Liga MX, se deberá enfocar en el certamen local y tratar de dejar atrás el duro golpe de no poder meter a su escuadra a torneos continentales.

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