Efraín Juárez reaparece con insospechado mensaje tras rumores de su salida de Pumas

Efraín Juárez reapareció sorpresivamente ante los rumores que lo colocan fuera de Pumas.

Efraín Juárez reapareció en sus redes sociales en medio de los rumores que aseguran que no continuará en la dirección técnica de Pumas, y lo hizo de una manera que entre los aficionados puede dejar más dudas que certezas, pues fue con un insospechado mensaje.

Por medio de sus instastories, el timonel mexicano compartió dos publicaciones que resaltan que fue elegido como el mejor entrenador del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, en el que guió a los del Pedregal hasta la final, en la que perdieron ante Cruz Azul.

Efraín Juárez compartió dos publicaciones en sus instastories en medio de los rumores que lo ponen fuera de Pumas. ı Foto: IG @entrenador.efrainjuarez

Efraín Juárez solamente se limitó a compartir los posts de Mediotiempo y de la propia Liga MX, sin escribir un comentario que acompañara los mismos.

¿Por qué Efraín Juárez dejaría de ser DT de Pumas?

Reportes indican que Efraín Juárez renunció a la dirección técnica de Pumas por diferencias con la directiva del club, concretamente con Antonio Sancho, vicepresidente deportivo de Universidad Nacional.

Estas diferencias se deberían a que Antonio Sancho habría contratado al delantero Juan José Calero como refuerzo para el Apertura 2026. Al no ser un fichaje pedido por él, el campeón mundial Sub-17 habría rechazado la llegada del hijo del exportero Miguel Calero, y por ende hacerse a un costado del timón auriazul.

Efraín Juárez compartió dos publicaciones en sus instastories en medio de los rumores que lo ponen fuera de Pumas. ı Foto: IG @entrenador.efrainjuarez

¿Quién reemplazaría a Efraín Juárez en Pumas?

Guillermo Vázquez y Robert Dante Siboldi son los principales nombres que suenan para tomar las riendas de Pumas ante la eventual salida de Efraín Juárez, de acuerdo con algunos reportes.

Luis Raúl González Pérez, presidente de los felinos, también contemplaría al argentino Martín Anselmi, quien ya tiene experiencia en la Liga MX tras su paso por Cruz Azul.

Guillermo Vázquez fue el último director técnico que hizo campeón de la Liga MX a Pumas, logro que consiguió en el ya lejano Clausura 2011, cuando los del Pedregal derrotaron por marcador global de 2-1 en la gran final a Monarcas Morelia.

EVG