Características y tecnología del balón del Mundial 2026: así es el TRIONDA

Con el Mundial 2026 cada vez más cerca, el TRIONDA se prepara para convertirse en uno de los grandes protagonistas del torneo. El balón oficial acompañará cada gol, atajada y jugada de la Copa del Mundo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

Además de representar a los tres países anfitriones a través de su diseño, el esférico incorpora algunas de las innovaciones tecnológicas más avanzadas desarrolladas para un Mundial, con herramientas que buscan mejorar tanto el rendimiento en la cancha como el trabajo arbitral.

Desde un sensor inteligente conectado al VAR hasta una estructura de apenas cuatro paneles, estas son las principales características y novedades del balón que rodará en los 104 partidos del Mundial 2026.

¿Cuáles son las características del balón del Mundial 2026?

El TRIONDA presenta una combinación de colores rojo, verde y azul en homenaje a las tres naciones organizadoras del Mundial 2026.

Asimismo, incorpora elementos gráficos que representan a cada país, como una hoja de arce por Canadá, un águila por México y una estrella por Estados Unidos.

Uno de los detalles más llamativos es que sus cuatro paneles forman una figura triangular en el centro del balón, un guiño a la unión entre México, Estados Unidos y Canadá para organizar la primera Copa del Mundo compartida por tres países.

Una de las principales novedades del TRIONDA es su estructura de cuatro paneles, la menor cantidad utilizada en un balón mundialista.

De acuerdo con la FIFA, esta construcción busca mejorar la estabilidad en el vuelo, optimizar la precisión de los disparos y ofrecer un comportamiento más uniforme durante los encuentros.

Asimismo, el balón incorpora tecnología conectada mediante un sensor de movimiento de 500 Hz instalado en su interior.

Este sistema puede registrar cada toque al balón y enviar datos en tiempo real al VAR, proporcionando información adicional para apoyar decisiones arbitrales relacionadas con fuera de juego, posibles manos y otras jugadas polémicas.

El TRIONDA también cuenta con una textura especial en su superficie, diseñada para mejorar el agarre y el control en distintas condiciones climáticas.

Estas características buscan ofrecer una experiencia más precisa tanto para los jugadores como para los árbitros durante los 104 partidos que tendrá el Mundial 2026.

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MSL