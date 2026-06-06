Aficionados en CDMX realizan la ‘Ola más grande del mundo’ en Reforma | VIDEO

Asistentes a la "Ola más grande del Mundo" en CDMX.

Aficionadas y aficionados al fútbol en la Ciudad de México llevaron a cabo la “Ola más grande del mundo” sobre Paseo de la Reforma, en el Centro de la capital mexicana, evento que forma parte de los preparativos para la Copa Mundial de Fútbol.

Desde las 08:00 horas, miles de aficionados se dieron cita en Paseo de la Reforma, a la altura de la Glorieta de la Diana Cazadora y Violeta, para formar parte del evento con temática futbolística.

Así la fiesta y la diversidad chilanga.🎉

La Ola más grande del mundo!🌊

Paseo de la Reforma.

Solo en nuestra maravillosa Ciudad de México ❣️@ClaraBrugadaM pic.twitter.com/nt3L5MZFI1 — Alejandra Frausto (@alefrausto) June 6, 2026

Los asistentes fueron recibidos con eventos musicales y actividades culturales, hasta alrededor de las 11:00 horas, cuando la concentración fue lo suficientemente grande para realizar la llamada “ola”, un movimiento de brazos en cadena que se ha vuelto característico de la afición mexicana en los juegos de fútbol.

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Al evento no asistió la jefa de Gobierno, Clara Brugada, pues, en paralelo, encabezó la conferencia de prensa Glorieta Mundialista. En cambio, fue la secretaria de Turismo de la Ciudad de México, Alejandra Frausto, quien estuvo al frente del evento.

🌊🎉 ¡La CDMX busca hacer historia! Cientos de personas se concentran en Paseo de la Reforma para intentar imponer el Récord Guinness de #LaOlaMásGrandeDelMundo. 🏆🇲🇽 https://t.co/dzpWy01uBz — La Razón de México (@LaRazon_mx) June 6, 2026

CDMX busca romper récord Guinness por “ola” más grande del mundo

El objetivo de esta “ola” fue romper el récord Guinness de la celebración de este tipo con mayor afluencia en la historia de los eventos públicos.

“Hacer historia no es cuestión de suerte, es cuestión de unión [...] todos unidos por un solo objetivo: hacer que el mundo entero hable de nosotros antes de que empiece la justa deportiva más esperada”, escribió la Secretaría de Cultura capitalina en X.

Hacer historia no es cuestión de suerte, es cuestión de unión. 🌊💜🇲🇽



El ambiente previo al #RécordGuinness por #LaOlaMásGrandeDelMundo es simplemente electrizante. Ver la emoción en los ojos de cada asistente, la emoción de los niños, el entusiasmo de los más grandes... todos… pic.twitter.com/BGN9827Bjh — Secretaría de Cultura de la Ciudad de México (@CulturaCiudadMx) June 6, 2026

No obstante, hasta el momento se desconocen las cifras de asistencia, aunque se estima que varias decenas de miles acudieron al evento.

Al mismo también asistió la diputada de Morena en el Congreso capitalino, Letty Haro, como lo dio a conocer en sus redes sociales.

Se espera que, próximamente, autoridades capitalinas brinden más información sobre cómo se vivió la “Ola más grande del mundo”.

A las 12:00 horas del sábado se restableció la circulación sobre Paseo de la Reforma, después del término del evento y el retiro de los asistentes.

Se restablece la circulación de Paseo de la Reforma al Poniente desde Violeta hasta Av. Insurgentes, en sentido opuesto permanece cerrado desde la Glorieta del Ángel de la Independencia hasta Av. Hidalgo. pic.twitter.com/VJy9jdftBW — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) June 6, 2026

La “Ola más grande del mundo” es uno de los eventos con los que la Ciudad de México se prepara para recibir la Copa Mundial de Fútbol 2026, cuya inauguración y partido inicial (México vs Sudáfrica) se celebrarán en la capital mexicana, el 11 de junio.

Además, éste y los demás más de 100 partidos serán transmitidos de forma gratuita a través de 18 eventos tipo Fan Fest distribuidos en las 16 alcaldías de la Ciudad, incluido el Zócalo capitalino.

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