La Marcha del Orgullo sí llegará al Zócalo, con todo y el Fan Fest

HILDA TÉLLEZ en entrevista, ayer, en las oficinas de la Unidad de Atención a la Diversidad Sexual

La Marcha del Orgullo LGBTTTIQ+ llegará el 27 de junio al Zócalo aun con la presencia del Fan Fest del Mundial de Futbol que, desde días antes, funcionará en este punto de la capital, afirmó la secretaria Ejecutiva de la Unidad de Atención a la Diversidad Sexual, Hilda Téllez Lino.

La funcionaria capitalina mencionó a La Razón que las estructuras del evento deportivo no impiden que la manifestación de la diversidad sexual, que partirá del Ángel de la Independencia como cada año desde 1999, se lleve a cabo, pues ésta podría colocarse a las orillas del evento y ocupar el espacio libre.

El Dato: En 2025, la Marcha del Orgullo LGBTTTIQ+ reunió a cerca de 880 mil personas, y este año las actividades del orgullo se extenderán del 17 de mayo al 27 de junio.

“Evidentemente, ese día estará abierto el lugar para el ingreso de todas las personas; todas las personas que quieran llegar al Zócalo llegarán.

“¿Qué van a encontrar? Como ahorita que está la instalación del Zocalito de las Infancias, pasa una suerte similar; van a llegar, se encuentran estructuras, pero serán bienvenidas las personas”, explicó, aunque no refirió cuál será la logística para la presencia de la manifestación.

Desde el 11 de junio, cuando sea inaugurado el Mundial, el Fan Fest del Zócalo iniciará sus operaciones. Ahí, los aficionados encontrarán una pantalla gigante para ver los encuentros deportivos, conciertos, comida, zonas interactivas, entre otras atracciones.

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El 27 de junio, fecha en la que colectivos y sociedad en general llevarán a cabo la Marcha del Orgullo, los partidos que habrá son el Panamá-Inglaterra, Croacia-Ghana, Colombia-Portugal, República Democrática del Congo-Uzbekistán, Argelia-Austria y Jordania–Argentina. Algunos encuentros se estiman sean proyectados en el Zócalo.

Ante esta situación, Téllez Lino mencionó que, junto con organismos como el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación, van a desplegar grupos de concertación para prevenir y mediar posibles conflictos. Recordó que los policías van a estar desplegados para la protección de la gente.

“Este Mundial y este festejo de las actividades enmarcadas por el orgullo de las poblaciones de la diversidad sexual y de género nos deriva como una articulación de muchos procesos. ¡Claro que se va a llegar (al Zócalo)!

“Estamos en diálogos, por ejemplo, para que una parte del escenario del Fan Fest, de la pantalla, la tomen durante la mañana las colectivas de la diversidad para que desde ahí den un mensaje”, adelantó la funcionaria local.

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La organización Letra eSe documentó en su informe “Las dinámicas de la violencia por prejuicio 2024”, que la Ciudad de México encabeza los crímenes de odio contra la población LGBTTTIQ+ en todo el país, al registrar 17 homicidios ese año, 300 por ciento más que en 2023.

De ese total, 11 corresponden a mujeres trans, cuatro a hombres gay y dos más a una persona reportada de manera genérica como integrante de la diversidad sexual y a un hombre, pareja de una mujer trans. Ese mismo año, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México sólo reportó tres transfeminicidios.

Con estas cifras, la capital también se colocó como la entidad con más transfeminicidios en 2024.

La secretaria dijo que los movimientos de la diversidad sexual tienen la oportunidad de ocupar el mismo espacio que un deporte en el que se han usado términos que vulneran a la población, como el ya conocido “grito homofóbico”, prohibido en la Liga MX.

“Llegan a un lugar que disruptivamente agrede a las poblaciones de diversidad sexual, tenemos este mal grito cuando despeja el portero, algo que surge en nuestro país y que se internacionaliza. Sabemos que (la violencia) empieza en el lenguaje, pero puede terminar en una agresión física o en una situación de carácter mortal”, alertó.

“Hoy ese espacio (que representó vulnerabilidad) recibe a la comunidad y celebra su diversidad, y ese mensaje importante es un mensaje internacional de que las dos cosas pueden transitar en paz y armonía: un espectáculo deportivo de masas y una expresión legítima política e importante de nuestras poblaciones de la diversidad”, recalcó.

Téllez Lino comentó que la Ciudad de México continuará como un destino para la comunidad de la diversidad sexual del mundo y, por ello, en el marco del Mundial, los aficionados que visiten la capital tienen que saber esta postura.

LOS DELITOS ı Foto: Especial

Lo anterior, porque entre los más de cinco millones de visitantes que prevén las autoridades capitalinas arriben con motivo del Mundial, podría haber personas cuyas culturas no aboguen por los derechos de las mujeres y de la diversidad sexual, por ejemplo.

“La Ciudad de México está preparada para recibir a toda la gente como lo que es: una ciudad de derechos, feminista, que combate todos los días la violencia, así como las situaciones que afectan en general a la gente que vive en la ciudad y que transita por la capital. Que estamos preparadas para recibir y hacer la recepción de todas y todos.

“Eso es lo que van a encontrar aquí: un espacio donde no hay tolerancia para las violencias, no hay tolerancia para la discriminación, pero hay una apertura de brazos abiertos para todas las personas, las identidades y las nacionalidades. Y que esperamos salir de todo este proceso con un saldo de alegría, con un saldo de amor”, afirmó Téllez Lino.