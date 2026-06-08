Metro CDMX inicia el martes reapertura de estaciones remodeladas de la Línea 2: Clara Brugada

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, anunció que este 8 de junio serán reabiertas las 19 estaciones de las Líneas 2, 3, 7 y 8 del Metro que permanecían cerradas debido a trabajos de rehabilitación.
Además, informó que entrarán en operación las nuevas Línea 0 “Chapulín” y Línea 14 “Animales Silvestres” del Trolebús.
La mandataria capitalina destacó que la mayor parte de la inversión destinada a la rehabilitación de la Línea 2 del Metro se concentró en trabajos de mantenimiento integral de infraestructura.
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El secretario de Movilidad (SEMOVI), Héctor García Nieto, explicó que los recursos fueron destinados principalmente a reforzar elementos internos del sistema, como el mantenimiento de la Línea 2 y el sistema contra incendios.
“Lo fundamental del presupuesto fue a las tripas del mantenimiento de la Línea 2 y el sistema anti incendios… eso significó hoy tener un sistema importante contra incendios”, señaló.
Clara Brugada detalló que las obras requirieron una inversión de mil 500 millones de pesos provenientes de recursos federales y 700 millones de pesos adicionales del presupuesto del Metro.
De acuerdo con la mandataria, cerca de dos terceras partes de los recursos se utilizaron para labores de mantenimiento, mientras que el resto fue destinado a la intervención y mejora de estaciones.
La administración capitalina aseguró que los trabajos permitirán mejorar las condiciones de operación de una de las líneas con mayor demanda de usuarios, además de reforzar la seguridad y confiabilidad del servicio.
Asimismo, informó que este 8 de junio se realizará la entrega de la Línea 0 “Chapulín” del Trolebús, que conectará la estación Chapultepec del Metro con Ciudad Universitaria.
También comenzará operaciones la Línea 14 “Animales Silvestres”, cuyo recorrido irá de Chapultepec al Estadio Ciudad de México, anteriormente conocido como Estadio Azteca.
Ambos servicios forman parte de la estrategia de movilidad eléctrica del Gobierno capitalino para fortalecer la conectividad y facilitar los desplazamientos de habitantes y visitantes, especialmente ante el contexto del Mundial de Futbol 2026.
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