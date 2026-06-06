Inaugura Clara Brugada Glorieta Mundialista en la zona de Insurgentes

Desde la Glorieta de los Insurgentes, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, presentó el modelo de Puntos Mundialistas de Juego Limpio que implementa la Ciudad de México para garantizar los derechos humanos, la prevención de violencias y la no discriminación durante la Copa Mundial 2026.

“La fiesta y los derechos humanos tienen que caminar juntos; ninguna celebración está por encima de los Derechos Humanos. Otro mundial es posible, uno abierto y participativo, y es el que estamos construyendo”, expresó.

La mandataria capitalina anunció que serán 50 los Puntos Mundialistas de Juego Limpio que se instalarán en la Ciudad de México, el primero de ellos en la Glorieta de los Insurgentes por su significado cotidiano y la trayectoria que ha tenido el lugar.

De los 49 puntos restantes, 18 se encontrarán instalados en los festivales futboleros e iniciarán operaciones junto a la Copa Mundial, mientras que el resto se distribuirán en lugares emblemáticos de la capital o en aquellos en que converge una gran cantidad de población.

Explicó que a nivel internacional eventos como el Mundial generan riesgos de violación a los derechos humanos, por lo que la Ciudad de México decidió actuar ante los discursos de odio, las prácticas discriminatorias y el aumento de violencia hacia las mujeres, niñas y niños, el incremento de problemas de salud mental y el abuso de sustancias, entre otros problemas.

“Que la alegría sea la celebración, nunca la tragedia. Comunidad, nunca riesgos, y convivencia, jamás violencia. Eso es lo que queremos que suceda en la Ciudad de México”, aseguró Brugada Molina al garantizar que la capital contará con espacios seguros, de reducción de riesgos y daños por consumo excesivo de sustancias; además de brindar orientación ante problemas de consumo excesivo de alcohol, servicios especializados a las violencias contra las mujeres y las niñas con acompañamiento integral, además de mecanismos para responder de forma rápida a cualquier situación.

Estos 50 puntos mundialistas, con personal de más de 15 instituciones capacitados por la Unicef y diversos organismos internacionales, operarán en diferentes horarios, algunos de ellos 12 horas del día, otros con un tiempo más reducido y algunos en momentos específicos, sin embargo, todos funcionarán bajo un esquema de monitoreo permanente y preventivo.

“Ningún evento deportivo está por encima de los derechos humanos o de la dignidad humana. Y eso es lo que queremos decir el día de hoy”, afirmó Brugada Molina a cinco días del arranque de la Copa Mundial en la Ciudad de México.

Asimismo, enfatizó que para evitar el delito de trata de personas cada agresión contará con una respuesta firme, inmediata y del lado de las víctimas; además de que se implementarán espacios para prevenir y combatir cualquier práctica de discriminación o que vulnere los derechos de sectores vulnerables la población de la comunidad LGBTTTIQ+ o de grupos indígenas.

“En unos días, con el silbatazo inicial, el mundo mirará de nuevo a la Ciudad de México, que vean quiénes somos: una ciudad que protege por encima de todo a sus niñas, a sus niños; que no tolera violencia ni discriminación; una ciudad que pone la dignidad humana en el centro”, afirmó.

El secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, refirió que la Glorieta de Insurgentes es uno de los puntos medulares de la ciudad, por el cual, durante el mundial, transitarán muchas personas, por lo que se adoptarán responsabilidades para garantizar que sea un espacio recuperado, con simbolismo y significado, donde la gente pueda encontrar actividades de recreación, expresión y en el que se reconozcan, garanticen y promuevan los derechos humanos.

Informó que en la Glorieta Mundialista se instaló una cancha elaborada por Personas Privadas de la Libertad, –que estará en activación por jóvenes del programa Reconecta con la Paz de la SSC– y una pirámide elaborada artesanalmente, donde, además, las y los visitantes podrán encontrar otras actividades a cargo de personal de las áreas de Tránsito, Policía Auxiliar, Inteligencia, Operación Policial, Subsecretaría de Participación Ciudadana y Prevención del Delito, y los grupos musicales de la Policía.

La titular de la Unidad de Atención a la Diversidad Sexual, Hilda Téllez Lino, indicó que la Glorieta de Insurgentes, espacio emblemático para las poblaciones LGBTTTIQ+, será sede de acciones para promover entornos seguros, incluyentes y libres de discriminación durante el Mundial 2026 bajo la estrategia Juego Limpio y Sociedad Justa.

Destacó que se capacitó a personal de la SSC y de establecimientos de la Zona Rosa en atención respetuosa, prevención de riesgos y canalización de emergencias, además de conformarse una red de espacios seguros para acompañar a personas de la diversidad sexual. También se inauguró un punto de atención y orientación; mientras que murales dedicados a diversidad y el fútbol refuerzan el mensaje de inclusión y respeto a las diferencias como base de la convivencia democrática.

Por su parte, la directora General del Instituto para la Atención de las Adicciones (IAPA), Amaya Ordorika Imaz, explicó que dicho organismo tendrá presencia en 34 Puntos Mundialista estratégicos y en seis rutas móviles para acercar a la población información, primeros auxilios psicológicos, enfermería comunitaria e implementar una estrategia de reducción de riesgos y daños que contemplarán acciones preventivas, detección oportuna para promover entornos más seguros y saludables, así como consejería breve y entrega de insumos para la salud.

Finalmente, la secretaria de la Contraloría General, Nashieli Ramírez, afirmó que la Glorieta de Insurgentes y los 49 puntos restantes serán un reflejo de la visión y disposición de la capital para lograr un mundial para la gente, social, de respeto y con garantía de derechos.

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