¿Quién es Alberto Israel Jasso Cruz, profesor del IEMS acusado de abuso?

Docentes y estudiantes externan su dolor e indignación ante la muerte del profesor Alberto Israel Jasso Cruz y aseguran que la causa de su deceso no es un hecho aislado, por lo que piden justicia y protocolos en las instituciones.

El pasado 21 de julio el profesor de educación media superior Alberto Israel Jasso Cruz atentó contra su vida, pues de acuerdo con lo declarado por él mismo en un video, una estudiante lo denunció de abuso sexual.

Este hecho causó una conmoción muy grande entre la comunidad educativa, pues diversos profesores han esternado que no existen protocolos de justicia ni institucionales ante denuncias hacia profesores.

Por medio de redes sociales, algunos estudiantes del profesor y compañeros de la denunciante han señalado irregularidades en el caso, pues de acuerdo con su testimonio, el profesor “era una persona que dejó huella en muchas vidas”.

Publicación sobre la muerte del profesor Alberto Israel Jasso Cruz ı Foto: Captura de pantalla

¿Quién es Alberto Israel Jasso Cruz?

En un documento titulado “Libertad”, el proferor Alberto Israel Jasso Cruz compartió más detalles de los que se encuentran en el video que grabó antes de atentar contra su vida.

El profesor Jasso Cruz informó que llevaba 25 años laborando para el Instituto de Educación Media Superior (IEMS) de la Ciudad de México, y casi 10 años en preparatorias del Estado de México: “nunca había estado en una situación tan problernática como ahora”.

En este documento apunta detalles previos a la denuncia por abuso sexual presentada por una estudiante del IEMS el pasado 14 de julio ante la Dirección Juridica de la institución, y ante el Ministerio Público.

Publicación sobre la muerte del profesor Alberto Israel Jasso Cruz ı Foto: Redes Sociales

Señaló que cuando inició el ciclo escolar tanto la madre como la estudiante se presentaron en su cubiculo, con la finalidad de pedirle ayuda y hacer de su conocimiento que la alumna “tiene problemas como trastornos y problemas de aprendizaje”.

Adicionalmente señaló que “casi al terminar el segundo semestre la estudiante es suspendida por consumo de alcohol, la madre se queja ante las autoridades escolares de por que fue a la única que agarraron tomando”.

Debido a esto, ambas pidieron al profesor que recibiera las tareas y trabajos de la estudiante, pues esta no podía asistir a clases a causa de la suspensión académica: “Sin pensar en el problema que esto me causaria acepte, pero con la condición de que ella estaría en intersemestre”.

De acuerdo con Jasso Cruz, el 2 de julio la estudiante se presentó en la institución para realizar su inscripción y esta no llevaba “cuaderno ni boligrafo yo se los presté, y le menciono que para el lunes se consiga unos pliegos de papel bond y marcadores”.

Publicación sobre la muerte del profesor Alberto Israel Jasso Cruz ı Foto: Redes Sociales

Precisó que el 6 de julio la estudiante se presentó sin materiales y mientras trabajaba la vio “recostada en la mesa sin moverse, le hablo y no me contesta y le toco el hombro-brazo y se levanta, estaba semidormida, me regreso a mi cubiculo y saco un tupper con comida y se la doy, ella la acepta y comienza a comer”.

Agregó que la estudiante le preguntó cómo podía cambiarse de turno, por lo que este le compartió que “les dan el cambio a los estudiantes que tienen algún problema grave con alguno o alguna de sus compañeras o algún profesor”.

Hasta el momento el IEMS no ha emitido algún comunicado al respecto, por lo que los hehchos señalados por el profesor en dicho documento, y por los usuarios en redes sociales, no han sido constatados por las autoridades correspondientes.

Documento escrito por el profesor Alberto Israel Jasso Cruz ı Foto: Redes Sociales

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.