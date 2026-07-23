El VIDEO que dejó el profesor Alberto Israel Jasso Cruz antes de morir tras acusación de abuso

El profesor Alberto Jasso perdió la vida luego de haber sido denunciado por abuso sexual cometido contra una estudiante; antes de morir dejó un video en el que asegura que es inocente, y que su muerte era “un acto de rebeldía”.

Un docente de educación media superior publicó un video antes de atentar contra su vida el pasado 21 de julio, y en este asegura que la causa es una denuncia que una estudiante presentó ante el Ministerio Público y la Dirección Jurídica del Instituto de Educación Media Superior (IEMS) de la CDMX.

En su video, Alberto Israel Jasso Cruz sostiene que la denuncia presentada por la estudiante del Plantel “Carmen Serdán” del IEMS es falsa, y afianzó que el atentar contra su vida era un “un acto de rebeldía” en contra del sistema judicial.

Esquela del profesor Alberto Israel Jasso Cruz ı Foto: Redes Sociales

VIDEO de Alberto Israel Jasso Cruz

Por medio de un video con una duración de casi cuatro minutos, Jasso Cruz compartió su testimonio sobre la denuncia de abuso sexual, y las repercuciones mentales y monetarias que esto representó para él.

“El pasado 14 de julio, la estudiante … me denunció por abuso sexual, lo cual niego rotundamente. Argumentando que la toqué en seis ocasiones en un día, lo que le provocó una crisis de ansiedad, y la llevaron al hospital donde la diagnosticaron con cefalea tensional” comparte el profesor Jasso Cruz.

Aseguró que enfrentar una denuncia de abuso sexual es “una experiencia estresante y desmoralizadora” y; además de quitar tiempo y recursos, también desencadena la pérdida del apoyo de amigos y familiares.

Jasso Cruz sostuvo que ante las denuncias falsas la presunción de inocencia no existe, pues “se deja a los hombres en desigualdad ante un procedimiento judicial a menos que seas influyente, lo cual no es mi caso”.

Dijo que atentaría contra su vida no porque sea culpable, sino porque era un acto de rebeldía y un sacrificio para que se realizaran mejoras en el sistema de justicia, así como el respeto a la presunción de inocencia.

Alberto Israel Jasso Cruz ı Foto: Captura de pantalla

“Un acto de rebeldía porque todo el sistema de justicia está corrupto; jueces, Ministerio Público, fiscalías, abogados” compartió Alberto Jasso, quien aseveró que un proceso judicial implica una suma significativa de dinero, lo que incluso puede llevar a la pérdida del patrimonio total de los profesores.

Asimismo, compartió que la “cancelación social” y la “funa” son otras vertientes que atraviesan las denuncias de abuso sexual, pues incluso cuando la justicia absuelve a los señalados o descarta los hechos la sociedad continúa emitiendo comentarios negativos en contra de los denunciados.

Antes de terminar el video, Alberto Israel Jasso Cruz afirmó que con este hecho intenta “concientizar a las mujeres de lo peligroso que puede ser realizar denuncias falsas”, y aconsejó a los profesores que no tengan lazos emocionales o sociales con sus estudiantes.

📢 PROFESOR DEL IEMS FALLECE TRAS DENUNCIA ⚠️



🎓 Alberto Israel Jasso, docente del IEMS en CDMX, perdió la vida luego de ser denunciado por presunto acoso sexual.



📹 Antes del hecho difundió un video donde aseguró no haber tenido un proceso justo. pic.twitter.com/mgeZOg8LYk — chismosos de la zona sur (@Wendymg10) July 23, 2026

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