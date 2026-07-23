Bloqueos y manifestaciones CDMX HOY 23 de julio: ¿Qué calles están cerradas?

Aspectos de bloqueo registrado en vialidades del sur de la Ciudad de México

Este jueves 23 de julio, la circulación en la Ciudad de México se verá afectada por diversas movilizaciones sociales. Una serie de marchas, bloqueos y concentraciones se han convocado en las principales calles de la capital del país, por lo que las autoridades recomiendan a los automovilistas anticipar su salida.

A diario, diferentes sectores de la población realizan protestas en vialidades importantes de la capital que provocan severas afectaciones viales y alteran la movilidad de los habitantes. Para evitar contratiempos, es fundamental conocer cuáles son los puntos críticos y los horarios previstos para las movilizaciones de hoy.

Si tienes que salir, en La Razón te compartimos el reporte detallado de cuáles son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy en las distintas alcaldías de la CDMX.

Personas durante bloqueo en Eje Central en su cruce con la calle de López ı Foto: Cuartoscuro

Manifestaciones y bloqueos en CDMX hoy: Reporte del jueves 23 de julio

Si vas a salir, toma tus precauciones. Aunque las autoridades de la CDMX prevén solo una marcha para este jueves 23 de julio, la circulación y el tráfico se verán afectados por algunas concentraciones programadas.

A continuación, te compartimos los horarios y ubicaciones para que busques alternativas viales.

Ubicaciones de las concentraciones en CDMX

Colectivo “libertad para Mauricio”: Juzgados Anexos al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente Av. Reforma No. 100, Col. Lomas de San Lorenzo, Alc. Iztapalapa, desde las 10:00

Asociación sindical de sobrecargos de aviación de México: Sede de la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación de México Patricio Sanz No. 751, Col. Del Valle Centro, Alc. Benito Juárez, desde las 10:00

Plataforma 4:20: Monumento a la Madre Av. Insurgentes Sur y Calzada Manuel Villalongín, Col. Cuauhtémoc, Alc. Cuauhtémoc, desde las 12:00

Iniciativa ciudadana “Libertad para morir” A.C: Biblioteca Vasconcelos Eje 1 Norte Mosqueta, Col. Buenavista, Alc. Cuauhtémoc, desde las 13:00

Agrupación juvenil anticapitalista: Casa Marx Sur 79 No. 358, Col. Lorenzo Boturini, Alc. Venustiano Carranza, desde las 15:00

#CiudadSegura | 📱 Consulta las movilizaciones programadas para este jueves 23 de julio, en la #CiudadDeMéxico.



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LMCT