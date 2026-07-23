Bloqueos y manifestaciones CDMX HOY 23 de julio: ¿Qué calles están cerradas?

Este jueves 23 de julio, la circulación en la Ciudad de México se verá afectada por diversas movilizaciones sociales. Una serie de marchas, bloqueos y concentraciones se han convocado en las principales calles de la capital del país, por lo que las autoridades recomiendan a los automovilistas anticipar su salida.
A diario, diferentes sectores de la población realizan protestas en vialidades importantes de la capital que provocan severas afectaciones viales y alteran la movilidad de los habitantes. Para evitar contratiempos, es fundamental conocer cuáles son los puntos críticos y los horarios previstos para las movilizaciones de hoy.
Si tienes que salir, en La Razón te compartimos el reporte detallado de cuáles son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy en las distintas alcaldías de la CDMX.
En días, la conexión del Metro con Jardín Flotante
Manifestaciones y bloqueos en CDMX hoy: Reporte del jueves 23 de julio
Si vas a salir, toma tus precauciones. Aunque las autoridades de la CDMX prevén solo una marcha para este jueves 23 de julio, la circulación y el tráfico se verán afectados por algunas concentraciones programadas.
A continuación, te compartimos los horarios y ubicaciones para que busques alternativas viales.
Ubicaciones de las concentraciones en CDMX
- Colectivo “libertad para Mauricio”: Juzgados Anexos al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente Av. Reforma No. 100, Col. Lomas de San Lorenzo, Alc. Iztapalapa, desde las 10:00
- Asociación sindical de sobrecargos de aviación de México: Sede de la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación de México Patricio Sanz No. 751, Col. Del Valle Centro, Alc. Benito Juárez, desde las 10:00
- Plataforma 4:20: Monumento a la Madre Av. Insurgentes Sur y Calzada Manuel Villalongín, Col. Cuauhtémoc, Alc. Cuauhtémoc, desde las 12:00
- Iniciativa ciudadana “Libertad para morir” A.C: Biblioteca Vasconcelos Eje 1 Norte Mosqueta, Col. Buenavista, Alc. Cuauhtémoc, desde las 13:00
- Agrupación juvenil anticapitalista: Casa Marx Sur 79 No. 358, Col. Lorenzo Boturini, Alc. Venustiano Carranza, desde las 15:00
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LMCT