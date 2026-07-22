Legado en la CDMX

Mundial 2026 impulsa en CDMX 2 mil obras y 44 mil mdp en derrama económica

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, destaca que la Ciudad de México se consolida como ‘campeona’ rumbo al Mundial 2026, con más de 2 mil obras

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, presentó el balance de las intervenciones urbanas ejecutadas en las 16 demarcaciones.
La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, presentó el balance de las intervenciones urbanas ejecutadas en las 16 demarcaciones. Foto: Especial.
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La Razón Online

La Ciudad de México se consolida como una de las grandes ganadoras en la antesala del Mundial de la FIFA 2026; la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, la declaró “la otra campeona”, destacando más de 2 mil obras de infraestructura urbana, una derrama económica superior a los 44 mil millones de pesos y la creación de más de 100 mil empleos formales, beneficiando directamente a sus habitantes.

Más de 12 millones de personas participaron en actividades en las 16 alcaldías, desde el Fan Fest del Zócalo hasta festivales comunitarios; esta estrategia buscó descentralizar la alegría, garantizando que la emoción del Mundial llegara a cada rincón de la capital, fortaleciendo la cultura y el deporte con miles de actividades gratuitas.

Destacan 500 canchas nuevas o rehabilitadas

Entre las más de 2 mil obras permanentes, destacan 500 canchas nuevas o rehabilitadas, la renovación del Tren Ligero “El Ajolote”, la modernización de la Línea 2 del Metro y cuatro nuevas rutas de electromovilidad; se suman la ciclovía La Gran Tenochtitlán, más de 600 obras de agua y drenaje, así como mejoras en pavimentación e iluminación.

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La derrama económica de 44 mil millones de pesos y 100 mil empleos formales en junio marcan cifras récord para la capital; la ciudad recibió a más de cuatro millones de visitantes de 80 países; en seguridad, el despliegue de 17 mil elementos logró el mes de junio con menor incidencia de homicidios en 15 años; en movilidad, se invirtieron 5 mil 500 millones de pesos en transporte público, incluyendo la ampliación de la L4 del Metrobús al AICM.

Gabriela Cuevas Barrón, representante del Gobierno de México, reconoció la colaboración federal-local, afirmando que el Mundial dejó un legado que proyecta a la CDMX como sede capaz de organizar eventos internacionales con la población en el centro; Brugada Molina concluyó que el proceso demostró la posibilidad de un evento global con libertades, derechos e inclusión, consolidando a la capital como una ciudad de hospitalidad y democracia, donde el mayor triunfo es el de sus habitantes.

Por último, la mandataria capitalina hizo un reconocimiento especial a los siguientes funcionarios:

  • Secretario de Gobierno, César Cravioto Romero
  • Secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho
  • Secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton
  • Secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto
  • Secretaria de Turismo, Alejandra Frausto
  • Secretario de Obras y Servicios, Raúl Basulto Luviano
  • Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa
  • Secretario de Participación y Atención Ciudadana, Tomás Pliego Calvo
  • Secretario de Gestión Integral del Agua, José Mario Esparza
  • Secretaria de Cultura, Ana Francis Mor
  • Secretaria de Salud, Nadine Gasman
  • Secretaria de Medio Ambiente, Julia Álvarez Icaza Ramírez
  • Secretario del Deporte, Javier Hidalgo

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JVR

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