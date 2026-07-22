Mundial 2026 impulsa en CDMX 2 mil obras y 44 mil mdp en derrama económica

La Ciudad de México se consolida como una de las grandes ganadoras en la antesala del Mundial de la FIFA 2026; la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, la declaró “la otra campeona”, destacando más de 2 mil obras de infraestructura urbana, una derrama económica superior a los 44 mil millones de pesos y la creación de más de 100 mil empleos formales, beneficiando directamente a sus habitantes.
Más de 12 millones de personas participaron en actividades en las 16 alcaldías, desde el Fan Fest del Zócalo hasta festivales comunitarios; esta estrategia buscó descentralizar la alegría, garantizando que la emoción del Mundial llegara a cada rincón de la capital, fortaleciendo la cultura y el deporte con miles de actividades gratuitas.
Destacan 500 canchas nuevas o rehabilitadas
Entre las más de 2 mil obras permanentes, destacan 500 canchas nuevas o rehabilitadas, la renovación del Tren Ligero “El Ajolote”, la modernización de la Línea 2 del Metro y cuatro nuevas rutas de electromovilidad; se suman la ciclovía La Gran Tenochtitlán, más de 600 obras de agua y drenaje, así como mejoras en pavimentación e iluminación.
Bloqueos y manifestaciones CDMX HOY 22 de julio: ¿Qué calles están cerradas?
La derrama económica de 44 mil millones de pesos y 100 mil empleos formales en junio marcan cifras récord para la capital; la ciudad recibió a más de cuatro millones de visitantes de 80 países; en seguridad, el despliegue de 17 mil elementos logró el mes de junio con menor incidencia de homicidios en 15 años; en movilidad, se invirtieron 5 mil 500 millones de pesos en transporte público, incluyendo la ampliación de la L4 del Metrobús al AICM.
Gabriela Cuevas Barrón, representante del Gobierno de México, reconoció la colaboración federal-local, afirmando que el Mundial dejó un legado que proyecta a la CDMX como sede capaz de organizar eventos internacionales con la población en el centro; Brugada Molina concluyó que el proceso demostró la posibilidad de un evento global con libertades, derechos e inclusión, consolidando a la capital como una ciudad de hospitalidad y democracia, donde el mayor triunfo es el de sus habitantes.
Por último, la mandataria capitalina hizo un reconocimiento especial a los siguientes funcionarios:
- Secretario de Gobierno, César Cravioto Romero
- Secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho
- Secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton
- Secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto
- Secretaria de Turismo, Alejandra Frausto
- Secretario de Obras y Servicios, Raúl Basulto Luviano
- Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa
- Secretario de Participación y Atención Ciudadana, Tomás Pliego Calvo
- Secretario de Gestión Integral del Agua, José Mario Esparza
- Secretaria de Cultura, Ana Francis Mor
- Secretaria de Salud, Nadine Gasman
- Secretaria de Medio Ambiente, Julia Álvarez Icaza Ramírez
- Secretario del Deporte, Javier Hidalgo
Te puede interesar:
- Mundial genera más de 22 mmdp sólo en la CDMX
- En la Ciudad de México un Mundial social sí es posible
- Mundial 2026 deja derrama histórica de hasta 66 mil mdp en CDMX
- ‘Gobierno Nocturno’ fue todo un éxito durante el mundial: Mauricio Tabe
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.
JVR