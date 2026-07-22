Bloqueos y manifestaciones CDMX HOY 22 de julio: ¿Qué calles están cerradas?

Este miércoles 22 de julio, la circulación en la Ciudad de México se verá afectada por diversas movilizaciones sociales. Una serie de marchas, bloqueos y concentraciones se han convocado en las principales calles de la capital del país, por lo que las autoridades recomiendan a los automovilistas anticipar su salida.
A diario, diferentes sectores de la población realizan protestas en vialidades importantes de la capital que provocan severas afectaciones viales y alteran la movilidad de los habitantes. Para evitar contratiempos, es fundamental conocer cuáles son los puntos críticos y los horarios previstos para las movilizaciones de hoy.
Si tienes que salir, en La Razón te compartimos el reporte detallado de cuáles son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy en las distintas alcaldías de la CDMX.
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Si vas a salir, toma tus precauciones. Aunque las autoridades de la CDMX prevén solo una marcha para este miércoles 22 de julio, la circulación y el tráfico se verán afectados por algunas concentraciones programadas.
A continuación, te compartimos los horarios y ubicaciones para que busques alternativas viales.
Ubicaciones de las concentraciones en CDMX
- Colectivas “Las Tonantzin”: Hospital San Ángel Inn Chapultepec Av. Chapultepec No. 489, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc, con destino por decidir, desde las 12:00
- Extrabajadores de la extinta ruta 100: Edificio de Gobierno Plaza de la Constitución No. 2, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc, desde las 10:00
- Movimiento Antorchista: Periódico El Universal Av. Bucareli No. 8, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc, desde las 10:00
- Brigada callejera de apoyo a la mujer “Elisa Martínez”, A.C: Local de la Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer “Elisa Martínez”, A.C. Corregidora No. 115, Col. Centro, Alc. Venustiano Carranza, desde las 10:00
- Frente antiimperialista y antifascista mexicano: Embajada de los Estados Unidos de América Presa Angostura No. 225, Col. Irrigación, Alc. Miguel Hidalgo, desde las 11:00
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LMCT