Bloqueos y manifestaciones CDMX HOY 22 de julio: ¿Qué calles están cerradas?

Manifestación a las afueras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Este miércoles 22 de julio, la circulación en la Ciudad de México se verá afectada por diversas movilizaciones sociales. Una serie de marchas, bloqueos y concentraciones se han convocado en las principales calles de la capital del país, por lo que las autoridades recomiendan a los automovilistas anticipar su salida.

A diario, diferentes sectores de la población realizan protestas en vialidades importantes de la capital que provocan severas afectaciones viales y alteran la movilidad de los habitantes. Para evitar contratiempos, es fundamental conocer cuáles son los puntos críticos y los horarios previstos para las movilizaciones de hoy.

Si tienes que salir, en La Razón te compartimos el reporte detallado de cuáles son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy en las distintas alcaldías de la CDMX.

Bloqueo en Periférico en días pasados ı Foto: Cuartoscuro

Manifestaciones y bloqueos en CDMX hoy: Reporte vial del miércoles 22

Si vas a salir, toma tus precauciones. Aunque las autoridades de la CDMX prevén solo una marcha para este miércoles 22 de julio, la circulación y el tráfico se verán afectados por algunas concentraciones programadas.

A continuación, te compartimos los horarios y ubicaciones para que busques alternativas viales.

Ubicaciones de las concentraciones en CDMX

Colectivas “Las Tonantzin”: Hospital San Ángel Inn Chapultepec Av. Chapultepec No. 489, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc, con destino por decidir, desde las 12:00

Extrabajadores de la extinta ruta 100: Edificio de Gobierno Plaza de la Constitución No. 2, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc, desde las 10:00

Movimiento Antorchista: Periódico El Universal Av. Bucareli No. 8, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc, desde las 10:00

Brigada callejera de apoyo a la mujer “Elisa Martínez”, A.C: Local de la Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer “Elisa Martínez”, A.C. Corregidora No. 115, Col. Centro, Alc. Venustiano Carranza, desde las 10:00

Frente antiimperialista y antifascista mexicano: Embajada de los Estados Unidos de América Presa Angostura No. 225, Col. Irrigación, Alc. Miguel Hidalgo, desde las 11:00

#CiudadSegura | 📱 Consulta las movilizaciones programadas para este miércoles 22 de julio, en la #CiudadDeMéxico.



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LMCT