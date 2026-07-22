Defienden el buen uso de recursos en obras hidráulicas

EL GOBIERNO local lleva a cabo 54 obras hidráulicas en Iztapalapa para contrarrestar las inundaciones.

Los titulares de las secretarías de Adminsitración y Finanzas (SAF), y de Gestión Integral del Agua (Segiagua), Juan Pablo de Botton Falcón y José Mario Esparza Hernández, respectivamente, rechazaron las acusaciones de Movimiento Ciudadano al afirmar que las obras hidráulicas en la capital se han hecho con apego a la ley, a la normatividad presupuestal y con transparencia.

Por medio de un comunicado, las autoridades locales consideraron que las acusaciones no tienen fundamento ni hay un análisis de fondo.

Esparza Hernández destacó los trabajos hechos por su dependencia y la SAF en materia hidráulica, los cuales permitieron que haya una reducción de afectaciones en distintos puntos de la ciudad pese a las fuertes lluvias, como las registradas en marzo pasado, cuando cayó más agua pluvial que en 2025.

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EL TIP: LAS AUTORIDADES capitalinas habilitaron un portal para transparentar las obras de drenaje hechas en el marco del Mundial. Ya registran más de cinco millones de visitas.

Ejemplo de las acciones en la materia es la inversión de 140 millones de pesos y la implamentación del Operativo Tlaloque, los cuales permitieron que en colonias como Ejército de Oriente en Iztapalapa disminuyeran las afectaciones 90 por ciento, además, el tiempo de atención pasó de 72 horas a 30 minutos.

En tanto, en la colonia San Lorenzo, indicó el funcionario, las afectaciones pasaron de 76 reportes a cero, con una inversión de 128 millones de pesos.

“No existe desviación de recursos, existe una trazabilidad de todo, desde el punto de vista financiero, y tenemos la certeza de que las inversiones ya tienen buenos resultados, seguimos mejorando para aminorar las afectaciones que se han tenido”, aseguró.

Esto, luego de que Movimiento Ciudadano denunció ante la Secretaría de la Contraloría General local un presunto mal uso de recursos públicos.

Al respecto, De Botton Falcón destacó que las inversiones hechas desde el inicio del Gobierno capitalino ya dan frutos, además, que en dos años se fortaleció el presupuesto de la Segiagua al pasar de 13 mil 266 millones de pesos en 2024 a 19 mil millones de pesos en 2026.