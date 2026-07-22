Sigue manita de gato al Jardín Flotante Tlallipan

LAS OBRAS persisten en la conexión con la estación Chabacano del Metro, ayer

A siete semanas de la inauguración del Jardín Flotante Tlallipan como una de sus obras rumbo al Mundial de Futbol 2026, las obras para conectar este espacio con la estación Chabacano, de la Línea 2 del Metro, continúan.

Durante un recorrido, La Razón observó que los pasillos que conectarán la estación Chabacano con el corredor elevado permanecen en obra, la cual, dijo la semana pasada el secretario de Obras y Servicios, Raúl Basulto Luviano, que estaría lista entre los días 14 y 15 de julio.

“Me voy a dar una vuelta a este punto de la estación, y yo considero que, a principios de la semana, martes o miércoles, estaremos abriendo ya esta sección”, dijo el funcionario a este diario.

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El Jardín Flotante Tlallipan fue inaugurado el pasado 7 de junio por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, como un corredor peatonal elevado de 1.8 kilómetros sobre la Calzada de Tlalpan, con una inversión cercana a los dos mil millones de pesos.

EL DATO: EL GOBIERNO local presentó el jardín como la primera “Utopía flotante” y como un espacio con áreas verdes, actividades culturales, deportivas y servicios de cuidados.

Desde su apertura, este sitio es visitado por los capitalinos e incluso por personas de otros estados y otros países, como sucedió durante el Mundial de Futbol. El sitio además ha sido considero por vecinos como seguro para cruzar este tramo que conecta Pino Suárez con Chabacano.

Los accesos a este corredor están ubicados a ambos lados del andén con dirección a Cuatro Caminos, cruzan por encima de las vías de la Línea 2 del Metro, pero todavía no están disponibles para los usuarios, quienes recorren este sitio en el que hay espacios para el descanso, así como áreas verdes.

En la zona continúan los trabajos de instalación de láminas, paneles y otros elementos en distintos puntos de la estructura. Además, el acceso permanece resguardado por un elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quien impide que los usuarios ingresen hacia los pasillos en construcción.

El policía comentó que, de acuerdo con lo que le han informado los trabajadores, las labores tardarán al menos un mes en concluir.

TRABAJADORES colocan acrílico contra filtraciones de agua pluvial. ı Foto: Fernanda Rangel|La Razón

“Hace 15 días pusieron unas láminas. Están arreglando cosas para poner los torniquetes, pero mira, todavía no hay torniquetes. Todavía falta, no puedes pasar”, mencionó el uniformado.

El pasado 12 de julio, Basulto Luviano afirmó a esta casa editorial que la conexión con la estación Chabacano quedaría habilitada entre el martes y miércoles de esa semana, luego de concluir la coordinación con el Metro para la instalación de los torniquetes y la operación del acceso.

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Debido a esta situación, La Razón consultó a la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) sobre la nueva fecha prevista para la apertura de esta conexión, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta.

LOS ACCESOS. El Jardín Flotante Tlallipan cuenta con al menos 10 ingresos distribuidos entre las estaciones Chabacano y San Antonio Abad del Metro, así como sobre Calzada de Tlalpan; sin embargo, algunos todavía no operan completamente.

6 Mil 200 metros cuadrados de áreas verdes tiene el jardín

64 Módulos de descanso y siete pérgolas tiene el corredor

Dos entradas se encuentran dentro de la estación Chabacano y otras dos en San Antonio Abad, ambos con elevador. Además, en la zona de Pino Suárez hay dos escaleras monumentales, una de ellas acompañada por un elevador.

El corredor también cuenta con cuatro accesos ubicados sobre Calzada de Tlalpan, entre ambas estaciones del Metro, pero dos de estas cuatro escaleras estaban abiertas y no había elevadores disponibles en esa zona.

Por ello, las personas con discapacidad que buscan ingresar al jardín deben trasladarse hasta las estaciones del Metro para utilizar un elevador o acudir hasta el acceso ubicado en Pino Suárez.

Las fuertes lluvias de esta temporada causaron algunas afectaciones el 9 de junio, por lo cual la Sobse anunció que llevaría a cabo adecuaciones para ampliar bajadas de agua y colocar canalones con el objetivo de evitar filtraciones hacia la estación San Antonio Abad del Metro.

Ayer, trabajadores todavía colocaban acrílico en el suelo de diversas zonas del Jardín Flotante Tlallipan para evitar que se filtre el agua pluvial a las vías del Metro.