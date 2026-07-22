Ni un peso ejerce Azcapotzalco de 50 mdp para repavimentar

Un reporte oficial de la demarcación revela que en 2025 únicamente ejerció 88.6 por ciento de los recursos para arreglar las calles secundarias.

La alcaldesa morenista de Azcapotzalco, Nancy Núñez Reséndiz, subejerció 50 millones de pesos para bacheo de las vías secundarias durante el primer trimestre del año, de acuerdo con las Direcciones Generales de Administración y Finanzas, y de Obras, Desarrollo Urbano y Sustentabilidad de la demarcación.

La condición de la carpeta asfáltica en la demarcación no ha pasado desapercibida por vecinos de la alcaldía, quienes en repetidas ocasiones han señalado las omisiones del actual gobierno de Morena.

Un ejemplo de lo anterior ocurrió el 18 de junio pasado en la calle Morelos, justo en la esquina con Segunda Privada de Morelos y Eje 3 Norte San Isidro, en la colonia San Pedro Xalpa.

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Ahí, una publicación en Facebook denunció que exactamente en el mismo lugar que la alcaldía había reparado hace un par de meses, se formó un nuevo hueco que no fue atendido de inmediato.

EL DATO: EL AÑO en el cual la alcaldía Azcapotzalco recibió más solicitudes para arreglar vialidades secundarias, desde 2022, es 2025 con dos mil 838 reportes de este tipo.

“Alcaldía Azcapotzalco, hoy se está haciendo otro bache en las mismas reparaciones. Solicitamos de su enorme apoyo para realizar el bacheo de nuevo, ya que provoca vibración en las casas aledañas y puede provocar accidentes viales”, se lee en el post antes citado.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades de Azcapotzalco a La Razón vía transparencia, en 2023 recibieron 908 peticiones de bacheo, pero la cifra aumentó a dos mil 938 tras el primer año de Núñez Reséndiz.

708 Peticiones de arreglo de calles hubo entre enero y mayo

Mil 290 pesos es la sanción por arreglar un bache en la ciudad

Los datos muestran además que, del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2024, en los primeros tres meses de gestión a cargo de la alcaldesa, se acumularon 657 peticiones ciudadanas de esta clase.

Estos números se elevaron hasta las cuatro mil 203 solicitudes si se contemplan los primeros 17 meses de Gobierno de la edil (1 de octubre de 2024 a 31 de mayo de 2026), por lo que Azcapotzalco registra un promedio de 247 peticiones de bacheo mensuales, 61 por semana y ocho diarias.

Al respecto, el director general de Obras, Desarrollo Urbano y Sustentabilidad, Ibrajim Muñoz Saavedra, aseguró en entrevista que el alza en las quejas se debe a que la administración morenista ha sido más cercana a la gente.

“La percepción ciudadana mejora, han aumentado las solicitudes, porque hay más contacto directo con la gente. Existe un programa que se llama Bienestar en tu Comunidad y la atención es directa, o incluso hay lunes del pueblo, sacamos mesitas a la explanada y la gente suele hacer sus solicitudes más directas”, dijo.

El pasado 20 de julio, el presidente del PAN en Azcapotzalco, Alejandro Méndez, publicó un video en el cual aseguró que sólo en la colonia San Antonio detectó más de 20 socavones, así como calles y banquetas deterioradas.

En la grabación publicada en redes sociales, el panista documentó cada una de las oquedades que detectó, como una en la cual metió su pierna derecha y la profundidad le cubría casi la rodilla. En otras, los vecinos se encargaron de colocar objetos para advertir a automovilistas y motociclistas sobre la problemática.

Otras zonas de la demarcación en las cuales Alejandro Méndez ha registrado hoyos en el asfalto de vialidades secundarias son las colonias Ampliación Cosmopolita, Tlatilco y Petrolera.

Otro reporte de presunta omisión fue denunciado apenas el 30 de junio de 2026 por vecinos de la colonia Los Reyes, esto a únicamente 260 metros de las oficinas centrales donde la alcaldesa realiza sus actividades diarias.

En ese punto, la inacción de las autoridades locales causó que, después de varias semanas de no atender reportes vecinales, un bache se convirtiera en un auténtico socavón que ponía en riesgo la integridad de los colonos del sitio.

“Atención. SOS. Se solicita donación de llantas rin 15 para rellenar bache convertido en socavón que se encuentra en calle Capilla de Los Reyes. ¿Adivinen en dónde? Pues en Azcapotzalco”, afirmó uno de los habitantes del lugar.

Sobre este incidente, el director general de Obras, Desarrollo Urbano y Sustentabilidad corroboró que sí conocía el caso y que efectivamente, la oquedad era un socavón, aunque no justificó por qué la atención tardó tanto tiempo en llegar.

“Vimos la necesidad y te digo, nuestra alcaldesa responde inmediatamente a la necesidad y generamos esos contratos que tratan de llevar la atención inmediata. Bueno, en este caso, se tardó unos días este (socavón), pero vamos a tratar de buscar una mayor prontitud”, dijo.

Para la repavimentación asfáltica, la alcaldía morenista tenía un presupuesto asignado en 2025, primer año de gestión de Núñez Reséndiz, por un monto de 90 millones de pesos.

La dirección de Administración y Finanzas reportó que, del total de recursos del año pasado, sólo se ejercieron 79 millones 818 mil 365.27 pesos.

SIN GASTOS ı Foto: Especial

Para el periodo de enero a abril del presente año, la autoridad en Azcapotzalco indicó que se tenía un presupuesto de 50 millones de pesos para arreglar el asfalto de vías secundarias, pero ningún peso había sido ejercido hasta junio.

Respecto al subejercicio notificado, Muñoz Saavedra cuestionó la información, pese a que la alcaldía Azcapotzalco entregó a este diario vía transparencia documentos en los cuales constata que, de enero a abril de 2026, no se ejerció el recurso para la repavimentación.

“Hasta hoy tenemos más de casi 24 millones de pesos ejercidos. Son datos que tenemos siempre presentes. Cada mes presentamos nuestro subcomité de obras, le vamos mostrando nuestros avances físicos financieros.

“En ese sentido, nosotros llevamos un cuarto, 25 millones más ejercidos”, justificó el director general de Obras de la alcaldía Azcapotzalco.