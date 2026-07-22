Janecarlo Lozano abre las puertas del verano con ocho albercas públicas, en GAM

Del 22 de julio y hasta el 28 de agosto ocho espacios acuáticos estarán disponibles.

Con el objetivo de ofrecer opciones recreativas seguras y accesibles durante las vacaciones de verano la alcaldía Gustavo A. Madero, gobernada por Janecarlo Lozano, puso en marcha un programa de apertura de albercas públicas gratuitas en distintos puntos de la demarcación.

Del 22 de julio y hasta el 28 de agosto ocho espacios acuáticos estarán disponibles sin costo para la población, en un horario de 10:00 a 14:00 horas, como una alternativa de esparcimiento para familias, niñas, niños y jóvenes que permanecerán en la ciudad durante estas vacaciones.

La medida busca acercar opciones de recreación a la población, especialmente en un contexto donde salir de la capital representa un gasto considerable para muchas familias, por lo que se prioriza el acceso a actividades dentro de las propias colonias.

TE RECOMENDAMOS: Tras las lluvias Defienden el buen uso de recursos en obras hidráulicas

Para ingresar a las instalaciones, las y los asistentes deberán portar traje de baño, sandalias y toalla; además, se permitirá el acceso con flotadores y juguetes acuáticos, a fin de fomentar una convivencia familiar segura.

Está prohibido ingresar con mascotas, bloqueador solar, bebidas alcohólicas, alimentos y bebidas.

“Todas las albercas cuentan con instructores que pueden ayudarlos a disfrutar de ellas y pasar unas vacaciones increíbles a lado de la familia, estarán abiertas al público”, dijo el alcalde Janecarlo Lozano.

Las albercas estarán disponibles en los siguientes puntos: el Centro Deportivo Rosendo Arnaiz, en la colonia Guadalupe Tepeyac; el Centro Deportivo Leona Vicario, en Campestre Aragón; el Deportivo Margarita Maza de Juárez, en Nueva Industrial Vallejo.

También en el Deportivo Nueva Atzacoalco; el Centro Integral de Desarrollo Humano “José Emilio Pacheco”, en CTM Atzacoalco; el Deportivo Aquiles Serdán, en Casas Alemán; la Ciudad Deportiva Carmen Serdán, en Loma La Palma; y el Deportivo Miguel Hidalgo y Costilla, en el Pueblo de San Juan de Aragón.

El alcalde Janecarlo Lozano destacó que este tipo de acciones permiten fortalecer el tejido social al brindar espacios públicos dignos y funcionales, donde la ciudadanía pueda convivir y aprovechar su tiempo libre.

Con este programa, la alcaldía Gustavo A. Madero refuerza su estrategia de recuperación y activación de espacios públicos, al tiempo que impulsa la convivencia comunitaria y el bienestar de sus habitantes durante la temporada vacacional

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR