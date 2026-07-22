Metro CDMX HOY 22 de julio: Estas son las líneas con marcha lenta

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este miércoles 22 de julio.

Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.

En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.

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Las Líneas 1, 3, 6, 8, 9 y B presentan afluencia moderada con circulación constante de trenes desde las terminales. La información puede cambiar por eventualidades en la operación.



Mantente informado a través de nuestros canales oficiales. Anticipa tu salida.… pic.twitter.com/9K3CWzcyWV — MetroCDMX (@MetroCDMX) July 22, 2026

¿Qué líneas presentan retrasos?

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que tardan cierto tiempo en salir. Estos son algunos de los reportes que comparten:

Línea 7

La línea 7 que corre desde Barranca del Muerto a El Rosario reporta un retraso en el servicio y gran flujo de gente en la línea. De acuerdo con el Metro, el servicio se agiliza tras presentarse alta afluencia. Los usuarios reportan a través de redes sociales un lento avance:

“Estamos parados en auditorio de la línea 7″

“Línea 7, dirección Barranca, algo perturbada.”

“Línea 7 detenida como siempre”

“Línea 7 haciendo base en cada estación ambas direcciones, convoy 1345 lleva 20 min en 2 estaciones”

Línea 3

La línea 3 del Metro de la Ciudad de México que corre desde Indios Verdes a Universidad presenta un retraso en el servicio. Los usuarios reportan lo siguiente:

“No, pues mejor váyanse caminando, ya van 25 min y solo ha avanzado dos estaciones L3″

“La línea 3 está haciendo base dirección universidad llevamos 10 min en la estación Juárez”

“¿Por qué no avanza bien la línea 3 dirección universidad?”

Otras líneas con retraso

De acuerdo con el Metro de la CDMX, algunas líneas presentan alguna afectación ya sea retraso de servicio o bien alta afluencia en algunas de sus estaciones. De acuerdo con reportes de usuarios algunas líneas con servicio lento son:

Línea 2

Línea B

Línea 12

Línea A

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LMCT