Metro CDMX HOY 22 de julio: Estas son las líneas con marcha lenta

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este miércoles 22 de julio.
Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.
En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.
¿Qué líneas presentan retrasos?
Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que tardan cierto tiempo en salir. Estos son algunos de los reportes que comparten:
Línea 7
La línea 7 que corre desde Barranca del Muerto a El Rosario reporta un retraso en el servicio y gran flujo de gente en la línea. De acuerdo con el Metro, el servicio se agiliza tras presentarse alta afluencia. Los usuarios reportan a través de redes sociales un lento avance:
- “Estamos parados en auditorio de la línea 7″
- “Línea 7, dirección Barranca, algo perturbada.”
- “Línea 7 detenida como siempre”
- “Línea 7 haciendo base en cada estación ambas direcciones, convoy 1345 lleva 20 min en 2 estaciones”
Línea 3
La línea 3 del Metro de la Ciudad de México que corre desde Indios Verdes a Universidad presenta un retraso en el servicio. Los usuarios reportan lo siguiente:
- “No, pues mejor váyanse caminando, ya van 25 min y solo ha avanzado dos estaciones L3″
- “La línea 3 está haciendo base dirección universidad llevamos 10 min en la estación Juárez”
- “¿Por qué no avanza bien la línea 3 dirección universidad?”
Otras líneas con retraso
De acuerdo con el Metro de la CDMX, algunas líneas presentan alguna afectación ya sea retraso de servicio o bien alta afluencia en algunas de sus estaciones. De acuerdo con reportes de usuarios algunas líneas con servicio lento son:
- Línea 2
- Línea B
- Línea 12
- Línea A
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LMCT