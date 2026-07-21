SEGIAGUA y SAF rechazan acusaciones sobre desvío de recursos para obras y acciones hidráulicas

El titular de la Secretaría de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton Falcón, desestimó los sealamientos lanzados por los representantes de Movimiento Ciudadano.

Los titulares de las secretarías de Administración y Finanzas (SAF) y de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA), Juan Pablo de Botton Falcón, y José Mario Esparza Hernández, respectivamente, afirmaron que todas las obras y acciones hidráulicas en la capital del país se han ejecutado en estricto apego a la ley y a la normatividad presupuestal; rechazaron categóricamente las acusaciones, sin fundamento, hechas por representantes del partido Movimiento Ciudadano, y lamentaron que haya quienes, sin una sola prueba, pretendan construir acusaciones que no resisten el menor análisis.

Los funcionarios destacaron que los trabajos hechos por la SEGIAGUA se han realizado de manera transparente y que la información de las obras para el Mundial puede consultarse en el portal público habilitado por la Secretaría de Administración y Finanzas hace varias semanas y que ya cuenta con más de 5 millones de visitas.

Reportan incremento de 46% en la inversión en materia de agua

De acuerdo con el secretario Juan Pablo de Botton, en dos años se ha fortalecido el presupuesto de la SEGIAGUA, al pasar de 13 mil 266 millones, en 2024, a 19 mil millones de pesos, en 2026, lo que representa un incremento de 46% en la inversión en materia de agua.

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Recordó que cada proyecto cuenta con una trazabilidad completa: desde la aprobación del presupuesto hasta el pago de los servicios contratados, vía factura electrónica, para realizar cada una de las obras hidráulicas que la ciudad ha requerido para mitigar las afectaciones por la temporada de lluvias.

Por su parte, el secretario José Mario Esparza señaló que a pesar de que en este marzo se registró cinco veces más agua de lluvia que en 2025 y que en todo el histórico de la ciudad se han reducido las afectaciones en distintos puntos de la capital, gracias a los trabajos encabezados por su dependencia y por la SAF; “nos estamos enfrentando a la temporada de lluvias más intensa y estamos teniendo mejores resultados con menos afectaciones”.

Logra reducir afectaciones en 99% en Iztapalapa

Destacó que en colonias como Ejército de Oriente, en Iztapalapa, con una inversión de 140 millones de pesos y gracias al operativo Tlaloque y a las obras programadas, como un nuevo colector, se logró reducir el total de afectaciones en un 99 por ciento, mientras que el tiempo de atención se redujo de 72 horas a 30 minutos en las atenciones en dicho punto.

Esto, resaltó, es un ejemplo de la eficacia de las obras hídricas que está implementando el Gobierno de la Ciudad por instrucciones de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina.

Es de mencionar que en la colonia San Lorenzo, Iztapalapa, se lograron erradicar las afectaciones por lluvia, al pasar de 76 reportes a cero, con una inversión de 128 millones de pesos; “La naturaleza nos mandó más lluvia que el año pasado y estos buenos resultados son derivado de la construcción de nuevos colectores, cárcamos de bombeo, desazolve de vasos reguladores y la instalación de plantas de bombeo emergentes”.

Esparza Hernández reafirmó: “no existe desviación de recursos, existe una trazabilidad de todo, desde el punto de vista financiero, y tenemos la certeza de que las inversiones ya tienen buenos resultados, seguimos mejorando para aminorar las afectaciones que se han tenido”.

Asimismo, el secretario De Botton Falcón enfatizó: “Las inversiones que empezamos desde el inicio del sexenio ya están dando resultados, continuamos haciendo inversiones porque nuestra ciudad requiere tener la mejor infraestructura y no pararemos en invertir en obras, antes y después del mundial del fútbol”.

Finalmente, los secretarios recalcaron que los más de 3 mil 300 millones de pesos invertidos en obras y acciones de drenaje por el Gobierno de la Ciudad son ejercidos de manera transparente y abierta, con el único objetivo de enfrentar las temporadas de lluvia de los próximos años.

El Gobierno de la Ciudad de México refrenda su compromiso con la ciudadanía de generar obras que permitan mejorar la calidad de vida de quienes habitan en las 16 alcaldías de la capital, así como de generar mecanismos proactivos de transparencia.

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JVR