Aseguran más de 156 toneladas de cigarros ilícitos en el AICM entre 2025 y 2026

Autoridades federales han asegurado más de 156 toneladas de cigarros ilícitos entre 2025 y 2026 en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), informó la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).
Asimismo, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Marina, han decomisado más de 400 kilogramos de sustancias ilícitas ocultas en más de 200 guías aéreas de carga, mensajería y paquetería internacional.
De acuerdo con la ANAM, el aseguramiento de las mercancías ocurrió tras detectar irregularidades en la documentación, descripción comercial o destino declarado.
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Con los decomisos “se evitó que dichas sustancias lleguen a las calles, fortalecieran las redes criminales o pusieran en riesgo la salud y la seguridad de la población”, aseveró la agencia federal.
En ese sentido, en las terminales 1 y 2 del AICM se detectaron intentos de traslado de narcóticos y mercancías prohibidas en equipaje documentado, pertenencias de mano o compartimentos preparados para ocultarlos.
Armas, mercurio, y raíz de tepezcohuite, entre aseguramientos
Asimismo, las autoridades han asegurado armas de fuego, cargadores, partes, accesorios y componentes para armamento que buscaban ingresar ilegalmente a México, “impidiendo que estos materiales fortalecieran la capacidad operativa de grupos delictivos y contribuyendo directamente a la protección de la seguridad pública”.
A estos decomisos se sumaron cerca de 2 mil 300 kilogramos de posible raíz de tepezcohuite. La detección derivó de revisiones documentales, análisis no intrusivos y verificaciones físicas que llevaron a una inspección especializada.
Además, personal aduanero halló unos 600 kilos de mercurio líquido escondidos dentro de maletas. La dependencia describió este material como “altamente tóxico y peligroso para la salud”.
Tecnología de revisión, perfiles de riesgo, análisis de documentos e inspecciones directas sustentaron los operativos. En estas labores participaron la Agencia Nacional de Aduanas de México, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Secretaría de Marina.
Mediante estas acciones, las instituciones también identificaron irregularidades relacionadas con clasificación, valoración de productos y posibles esquemas de evasión fiscal. La ANAM señaló que los mecanismos de vigilancia contribuyeron al incremento de la recaudación federal y al control de las operaciones de importación y exportación.
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cehr