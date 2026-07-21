Aseguran más de 156 toneladas de cigarros ilícitos en el AICM entre 2025 y 2026

Autoridades federales han asegurado más de 156 toneladas de cigarros ilícitos entre 2025 y 2026 en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), informó la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).

Asimismo, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Marina, han decomisado más de 400 kilogramos de sustancias ilícitas ocultas en más de 200 guías aéreas de carga, mensajería y paquetería internacional.

De acuerdo con la ANAM, el aseguramiento de las mercancías ocurrió tras detectar irregularidades en la documentación, descripción comercial o destino declarado.

Resultados que fortalecen la seguridad de México.



Más de 156 toneladas de mercancías ilícitas aseguradas reflejan el trabajo coordinado entre la #ANAM, @SSPCMexico y @SEMAR_mx para combatir las actividades ilícitas y proteger la principal puerta aérea del país.



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Con los decomisos “se evitó que dichas sustancias lleguen a las calles, fortalecieran las redes criminales o pusieran en riesgo la salud y la seguridad de la población”, aseveró la agencia federal.

En ese sentido, en las terminales 1 y 2 del AICM se detectaron intentos de traslado de narcóticos y mercancías prohibidas en equipaje documentado, pertenencias de mano o compartimentos preparados para ocultarlos.

Armas, mercurio, y raíz de tepezcohuite, entre aseguramientos

Asimismo, las autoridades han asegurado armas de fuego, cargadores, partes, accesorios y componentes para armamento que buscaban ingresar ilegalmente a México, “impidiendo que estos materiales fortalecieran la capacidad operativa de grupos delictivos y contribuyendo directamente a la protección de la seguridad pública”.

A estos decomisos se sumaron cerca de 2 mil 300 kilogramos de posible raíz de tepezcohuite. La detección derivó de revisiones documentales, análisis no intrusivos y verificaciones físicas que llevaron a una inspección especializada.

En el @AICM_mx, personal de @AduanasMx, en coordinación con @SEMAR_mx, @Defensamx1, @SSPCMexico, @FGRMexico y @GN_MEXICO_, fortaleció durante 2025 y 2026 las acciones de control fronterizo y seguridad aeroportuaria.



Como resultado, se aseguraron más de 156 toneladas de mercancía… pic.twitter.com/ouqQHTo4qp — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) July 21, 2026

Además, personal aduanero halló unos 600 kilos de mercurio líquido escondidos dentro de maletas. La dependencia describió este material como “altamente tóxico y peligroso para la salud”.

Tecnología de revisión, perfiles de riesgo, análisis de documentos e inspecciones directas sustentaron los operativos. En estas labores participaron la Agencia Nacional de Aduanas de México, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Secretaría de Marina.

Mediante estas acciones, las instituciones también identificaron irregularidades relacionadas con clasificación, valoración de productos y posibles esquemas de evasión fiscal. La ANAM señaló que los mecanismos de vigilancia contribuyeron al incremento de la recaudación federal y al control de las operaciones de importación y exportación.

En la principal puerta aérea del país, en coordinación con la Agencia Nacional de Aduanas de México, personal naval logró el aseguramiento de más de 156 toneladas de mercancías ilícitas, reflejo de operaciones especializadas que combinan inteligencia, gestión de riesgos,… pic.twitter.com/tKGPMQConK — SEMAR México (@SEMAR_mx) July 21, 2026

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cehr