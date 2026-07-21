Decomisan sustancias en 200 guías aéreas

Aseguran más de 156 toneladas de cigarros ilícitos en el AICM entre 2025 y 2026

Aseguramientos, tras detectar irregularidades en la documentación, descripción comercial o destino declarado, informó la ANAM

Cigarrillos ilícitos asegurados en el AICM, en una fotografía ilustrativa.
Cigarrillos ilícitos asegurados en el AICM, en una fotografía ilustrativa. Foto: X, @GabSeguridadMX
Por:
La Razón Online

Autoridades federales han asegurado más de 156 toneladas de cigarros ilícitos entre 2025 y 2026 en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), informó la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).

Asimismo, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Marina, han decomisado más de 400 kilogramos de sustancias ilícitas ocultas en más de 200 guías aéreas de carga, mensajería y paquetería internacional.

De acuerdo con la ANAM, el aseguramiento de las mercancías ocurrió tras detectar irregularidades en la documentación, descripción comercial o destino declarado.

TE RECOMENDAMOS:
La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, presentó el paquete de reformas para garantizar la gratuidad de los servicios psicológicos en la capital.
Salud mental en la CDMX

CDMX eleva bienestar emocional a derecho constitucional; atiende salud mental

Con los decomisos “se evitó que dichas sustancias lleguen a las calles, fortalecieran las redes criminales o pusieran en riesgo la salud y la seguridad de la población”, aseveró la agencia federal.

En ese sentido, en las terminales 1 y 2 del AICM se detectaron intentos de traslado de narcóticos y mercancías prohibidas en equipaje documentado, pertenencias de mano o compartimentos preparados para ocultarlos.

Armas, mercurio, y raíz de tepezcohuite, entre aseguramientos

Asimismo, las autoridades han asegurado armas de fuego, cargadores, partes, accesorios y componentes para armamento que buscaban ingresar ilegalmente a México, “impidiendo que estos materiales fortalecieran la capacidad operativa de grupos delictivos y contribuyendo directamente a la protección de la seguridad pública”.

A estos decomisos se sumaron cerca de 2 mil 300 kilogramos de posible raíz de tepezcohuite. La detección derivó de revisiones documentales, análisis no intrusivos y verificaciones físicas que llevaron a una inspección especializada.

Además, personal aduanero halló unos 600 kilos de mercurio líquido escondidos dentro de maletas. La dependencia describió este material como “altamente tóxico y peligroso para la salud”.

Tecnología de revisión, perfiles de riesgo, análisis de documentos e inspecciones directas sustentaron los operativos. En estas labores participaron la Agencia Nacional de Aduanas de México, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Secretaría de Marina.

Mediante estas acciones, las instituciones también identificaron irregularidades relacionadas con clasificación, valoración de productos y posibles esquemas de evasión fiscal. La ANAM señaló que los mecanismos de vigilancia contribuyeron al incremento de la recaudación federal y al control de las operaciones de importación y exportación.

También puedes leer:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
Choque entre unidades del Metrobús en la Ciudad de México, el 21 de julio de 2026.
Descartan heridos de gravedad

Choque entre unidades del Metrobús en Insurgentes Sur deja al menos 16 lesionados


Google Reviews