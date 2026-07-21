CDMX eleva bienestar emocional a derecho constitucional; atiende salud mental

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, presentó el paquete de reformas para garantizar la gratuidad de los servicios psicológicos en la capital.

La Ciudad de México busca blindar la salud mental de sus habitantes; Clara Brugada propone elevar el bienestar emocional a derecho constitucional, garantizando una política pública integral; el programa “Vida Plena, Corazón Contento” ya atendió a más de un millón de personas y previno 147 suicidios.

La medida responde a una necesidad urgente; la Organización Mundial de la Salud (OMS) señala el suicidio como la tercera causa de muerte entre jóvenes de 15 a 29 años; en la capital, dos de cada tres adolescentes (12-17 años) presentan malestar emocional, y la mitad de las consultas juveniles son por ansiedad o depresión.

Propuesta busca reconocer el bienestar emocional como derecho humano

La propuesta, enviada al Congreso, busca reconocer el bienestar emocional como derecho humano universal y establecer la obligación de ofrecer servicios públicos y gratuitos de atención psicológica en escuelas; “Esta iniciativa constitucionaliza recomendaciones internacionales de UNICEF y la OMS, para acercar servicios de salud mental a las escuelas", expresó Brugada.

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La titular de la Secretaría de Salud, Nadine Gasman, resaltó que la detección oportuna en planteles educativos reduce las conductas de riesgo. ı Foto: Especial.

El programa “Vida Plena, Corazón Contento” desplegó 200 especialistas en mil 111 escuelas, realizando más de 22 mil actividades; benefició a 908 mil estudiantes, 83 mil madres y padres, y 24 mil docentes; se brindaron 13 mil acompañamientos individuales y se atendieron oportunamente 147 casos de riesgo suicida.

La estrategia cambió el modelo tradicional al llevar los servicios directamente a las escuelas; “No esperamos a que las y los jóvenes lleguen; ahora las psicólogas y psicólogos llegan a donde están”, destacó Brugada, subrayando la importancia de la cercanía y accesibilidad para salvar vidas.

Se propondrá la creación del Sistema de Bienestar Emocional, una red territorial con mecanismos comunitarios de prevención; el Instituto para la Atención a las Adicciones (IAPA) se transformó en el Instituto para la Atención a la Salud Mental y las Adicciones (IASAMA), ampliando su alcance y fortaleciendo la infraestructura.

El cambio de denominación del IAPA para convertirse en el IASAMA permitirá ampliar la cobertura territorial de las brigadas comunitarias. ı Foto: Especial.

Voces como la de la secretaria de Salud, Nadine Gasman, y la estudiante Fernanda Mendoza, quien compartió su experiencia con TDAH y ansiedad, resaltan la relevancia del programa; este paso histórico busca asegurar que la salud mental de las infancias y juventudes sea una prioridad permanente en la Ciudad de México.

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JVR