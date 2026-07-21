CDMX eleva bienestar emocional a derecho constitucional; atiende salud mental

La Ciudad de México busca blindar la salud mental de sus habitantes; Clara Brugada propone elevar el bienestar emocional a derecho constitucional, garantizando una política pública integral; el programa “Vida Plena, Corazón Contento” ya atendió a más de un millón de personas y previno 147 suicidios.
La medida responde a una necesidad urgente; la Organización Mundial de la Salud (OMS) señala el suicidio como la tercera causa de muerte entre jóvenes de 15 a 29 años; en la capital, dos de cada tres adolescentes (12-17 años) presentan malestar emocional, y la mitad de las consultas juveniles son por ansiedad o depresión.
Propuesta busca reconocer el bienestar emocional como derecho humano
La propuesta, enviada al Congreso, busca reconocer el bienestar emocional como derecho humano universal y establecer la obligación de ofrecer servicios públicos y gratuitos de atención psicológica en escuelas; “Esta iniciativa constitucionaliza recomendaciones internacionales de UNICEF y la OMS, para acercar servicios de salud mental a las escuelas", expresó Brugada.
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El programa “Vida Plena, Corazón Contento” desplegó 200 especialistas en mil 111 escuelas, realizando más de 22 mil actividades; benefició a 908 mil estudiantes, 83 mil madres y padres, y 24 mil docentes; se brindaron 13 mil acompañamientos individuales y se atendieron oportunamente 147 casos de riesgo suicida.
La estrategia cambió el modelo tradicional al llevar los servicios directamente a las escuelas; “No esperamos a que las y los jóvenes lleguen; ahora las psicólogas y psicólogos llegan a donde están”, destacó Brugada, subrayando la importancia de la cercanía y accesibilidad para salvar vidas.
Se propondrá la creación del Sistema de Bienestar Emocional, una red territorial con mecanismos comunitarios de prevención; el Instituto para la Atención a las Adicciones (IAPA) se transformó en el Instituto para la Atención a la Salud Mental y las Adicciones (IASAMA), ampliando su alcance y fortaleciendo la infraestructura.
Voces como la de la secretaria de Salud, Nadine Gasman, y la estudiante Fernanda Mendoza, quien compartió su experiencia con TDAH y ansiedad, resaltan la relevancia del programa; este paso histórico busca asegurar que la salud mental de las infancias y juventudes sea una prioridad permanente en la Ciudad de México.
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JVR