La CDMX metió goles en derrama, empleo y turismo, afirma Brugada

Con el término del Mundial de Futbol, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, consideró que la capital “anotó tres goles” en la justa: uno en derrama económica, otra en creación de empleos y uno más en un alza del turismo.

Este domingo concluyó la justa deportiva de la cual la capital del país fue la sede inaugural y, de acuerdo con la mandataria local, la fiesta futbolera dejó buenos resultados económicos en la ciudad.

El Dato: En junio de 2026, el transporte público registró un incremento de casi cinco millones de viajes en comparación con el mismo mes del año pasado.

Brugada Molina explicó en conferencia el viernes que se registró el junio con mayor creación de empleo formal con 100 mil puestos, según datos del IMSS.

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“Además, el salario promedio registrado ante el IMSS de las y los trabajadores de la ciudad es el más alto de todo el país. Repito, el junio mundialista fue el mejor para el empleo formal en la historia de la ciudad y eso, para nosotros, es una gran victoria económica y social”, dijo.

Respecto a la derrama económica que dejó el Mundial, la Jefa de Gobierno resaltó que datos de la Asociación de Bancos de México muestran que el monto de las transacciones electrónicas con tarjetas de crédito y débito en la capital fue de 44 mil millones de pesos en junio. A ello se sumaría una cantidad más por las operaciones en efectivo.

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Aclaró que estos movimientos se reflejaron en la ocupación hotelera, las ventas en comercios y el alza de ingresos en familias, y que a esto se sumó que, por primera ocasión, la inflación de la ciudad se situó por debajo de cuatro por ciento con 3.4.

“Este es el mejor escenario, una economía que crece, genera empleo formal sin aumentar el costo de la vida y con más poder adquisitivo para las familias. Hoy contamos con evidencia sólida de que el Mundial fortaleció la economía de la Ciudad de México”, mencionó.

Sobre el turismo, refirió que aumentaron los visitantes, ya que entre el 1 de junio y el 15 de julio arribaron a la ciudad más de cuatro millones de turistas nacionales e internacionales. La información proporcionada por el banco BBVA detalla que el gasto de visitantes internacionales en junio aumentó 61 por ciento.

Como parte de las acciones para descentralizar el Mundial, no sólo se instalaron festivales futboleros en cada alcaldía con pantallas para ver los juegos, sino que se hicieron más de dos mil obras públicas.

Esto, explicó, se reflejó en que con la renovación de los embarcaderos de Xochimilco el consumo de turistas internacionales aumentó 124 por ciento; en Tlalpan e Iztacalco el gasto se duplicó; en Tláhuac e Iztapalapa se multiplicó por tres, y en Milpa Alta se cuadruplicó.

“Este es un resultado muy relevante, este Mundial descentralizó el turismo. La evidencia demuestra que la derrama económica llegó a las periferias, que era lo que queríamos”, celebró Brugada Molina.

Destacó que desde el 11 de junio, cuando la CDMX inauguró el Mundial con el partido entre México y Sudáfrica, con victoria del Tri, hubo un ambiente de entusiasmo y alegría por parte de los aficionados de todos lados. Dijo que el evento no sólo fue una fiesta, sino que también dejó buenos resultados económicos para la capital, la cual, recalcó, fue la mejor sede.

“Las imágenes de nuestra ciudad, las calles tomadas por la alegría dieron la vuelta al mundo. Recibimos al mundo, pero también conquistamos el corazón del mundo, que eso es lo más importante. Solo con la inauguración, millones en el mundo sintieron una nostalgia anticipada de que la etapa final del Mundial no fuera aquí”, dijo.