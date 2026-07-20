Convocan a marcha para exigir que regrese examen presencial de ingreso a la UNAM

La comunidad de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) convocó a una marcha para exigir que regrese la aplicación presencial del examen de admisión, ante sospechas de trampa luego de que los resultados de la prueba en línea arrojaron puntajes atípicamente altos en diversas carreras.

La máxima casa de estudios dio a conocer los resultados de su examen para el próximo ciclo escolar, en donde licenciaturas de alta demanda tuvieron puntajes muy por encima del promedio registrado anteriormente.

La situación generó desconfianza, con suposiciones de que la aplicación del examen en línea permitió que los aspirantes recurrieran a la inteligencia artificial y otras herramientas para responder a las interrogantes, por lo que colectivos dentro de la Universidad convocaron a la movilización “por un proceso justo y transparente en la UNAM”.

Los inconformes cuestionaron el aumento de más de 20 aciertos por carrera, así como las diversas irregularidades que se reportaron durante las pruebas y que fueron consideradas como indicios de trampa.

La exigencia central es que, si no hay solución este año, se exija el regreso definitivo a los exámenes presenciales y controlados, para que “se evalúe el conocimiento, no la astucia para hacer trampa”.

¿Cuándo es la movilización?

El llamado es a concentrarse el próximo 27 de julio a las 11:00 horas al exterior de la estación Universidad del Metro de la Ciudad de México, y en la avenida Insurgentes Sur, a la altura de la estación C.U. del Metrobús, para iniciar una protesta pacífica con dirección a la Biblioteca Central de la UNAM y conseguir que las autoridades universitarias escuchen su demanda.

La Biblioteca Central de Ciudad Universitaria, UNAM. ı Foto: Flickr Arquitecto Defecto

UNAM denuncia fraudes en examen de ingreso

El pasado 6 de julio, la UNAM informó que presentó una denuncia penal tras identificar prácticas ilegales y fraudulentas durante la aplicación del examen de admisión al nivel educativo de licenciatura.

“Sin embargo, se detectaron algunas acciones contrarias a la convocatoria y a la normatividad universitaria, incluidas aquellas que podrían configurarse como prácticas ilegales de personas y empresas que engañaron a familias y vendieron servicios fraudulentos para sustentar el examen”, explicó.

Derivado de estas observaciones, la institución presentó una denuncia penal el pasado 3 de julio, a fin de que se indaguen y establezcan las sanciones a los responsables, además de evitar que otros aspirantes sean víctimas.

En el balance de la segunda jornada de aplicación del examen para ingresar a la UNAM, se detalló que se presentaron 158 mil 712 aspirantes y en su mayoría realizaron la prueba sin contratiempos.

No obstante, afirmó que cada vez que se encuentren prácticas que atenten contra las tareas universitarias, se procederá de manera enérgica contra quienes así lo hagan.

Un estudiante presenta un examen de admisión ı Foto: ilustrativa: Archivo Cuartoscuro

Un mes antes, el 3 de junio, la UNAM reportó que se bloquearon mil 117 exámenes luego de que se encontraran conductas contrarias y patrones de “comportamiento atípicos”, y las cuales fueron sometidas a una investigación.

“Esta decisión se tomó tras evaluar las alertas emitidas e identificar conductas contrarias a la normatividad. Se han detectado inconsistencias y patrones de comportamiento atípicos en un número muy reducido de casos que ya se encuentran en proceso de investigación”, explicó.

La plataforma utilizada para la aplicación del examen recurre al uso de la inteligencia artificial, la cual sirve para crear un soporte que registra y guarda las evidencias, además de que alerta cuando se identifican anomalías entre los aspirantes. Lo que se encuentre es analizado en el momento para la toma de decisiones.

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cehr