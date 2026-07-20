Sheinbaum emprende plan de regulación de la IA y redes sociales en escuelas

La Presidenta de México y el titular de la SEP este lunes en Palacio Nacional.

Al identificarse daños y más riesgos al desarrollo cognitivo y la salud mental de niños y adolescentes por el uso excesivo de pantallas, redes sociales e inteligencia artificial (IA), la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo instruyó el inicio de un debate nacional, junto a expertos y familias, que sirva como base para presentar ante el Congreso una reforma con la que se regule el uso de estas tecnologías.

El plan buscará tener base en las evidencias científicas y consideraciones internacionales con las que ya se ha observado una adicción a estas plataformas desde edades tempranas, aún en etapas de desarrollo, provocando efectos negativos en distintos aspectos, como la coordinación psicomotora, lo cual ya ha llevado a que otros países tomen medidas al respecto.

Claudia Sheinbaum recordó que se esperó a que concluyera el Mundial de Futbol para que haya atención al tema, ya que el objetivo no es prohibir, sino que la reforma de regulación emane de un consenso con la sociedad.

“Nosotros queremos que no sea una idea del gobierno hacia la sociedad, sino que se construya un consenso para poder regular la inteligencia artificial y sobre todo las plataformas, que se utilice el conocimiento científico que hoy se tiene de cómo genera adicción, de cómo utilizarlo en la noche antes de ir a dormir provoca efectos en el sueño a niñas, niños más, pero también en los adultos. Entonces, que se traduzca algún esquema de regulación, pero sobre todo a la educación digital, que las y los papás, las mamás y los papás sepan qué impactos tiene que su hijo vea ocho horas al día un dispositivo telefónico”, dijo durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional.

El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, advirtió que se han encontrado afectaciones sociemocionales en los jóvenes, entre quienes se han comenzado a agravar la fragilidad emocional, dejando cuadros de inseguridad y depresión.

“No se trata de demonizar a las herramientas, más bien es entender las condiciones en que estos dispositivos se están integrando a la vida de niñas, niños, adolescentes y jóvenes y qué consecuencias tienen en su bienestar, desarrollo y aprendizajes”, dijo.

Como parte de esto, la Secretaría de Educación Pública (SEP) emprendió ya tres foros en la región metropolitana, en Baja California Sur y Jalisco, pero se alistan otros tres: el 19 de agosto en Nuevo León, el 3 de septiembre en Chiapas y el 17 de septiembre en Guerrero, en los que se escuchará a expertos en diversas disciplinas para sumar al debate.

A esto se sumarán diálogos comunitarios que se emprenderán con las madres y padres de familia, así como académicas. Asimismo, se emprenderá una semana nacional de juegos tradicionales en septiembre para que las y los niños se desarrollen con otras actividades.

Ricardo Villanueva Lomelí, subsecretario de Educación Pública, comentó que una idea a considerar es prohibir el uso de celular durante el recreto en las escuelas y que no se use durante los tiempos de clase.

“Dejarlo muy claro, no es una lucha contra la tecnología. Esto es a favor del aprendizaje para garantizar una infancia plena y feliz”, dijo.

Subrayó que la regulación del uso de dispositivos digitales en las escuelas ya es una tendencia mundial, donde 114 sistemas educativos ya cuentan con políticas de regulación o restricción en 58 por ciento de los países del mundo. Algunos de ellos son Colombia, Inglaterra, Holanda, Chile, Francia, Italia , Nueva Zelanda, China, Grecia, entre otros.

Andrés Morales Arciniegas, representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en México, señaló que estas tecnologías ya representan “desafíos” para el bienestar físico, mental y socioemocional de niños, niñas y jóvenes, así como para la protección de su privacidad, los datos personales y la calidad de las interacciones humanas.

El funcionario en la Mañanera. ı Foto: Captura de pantalla.

Entre las estadísticas globales se encontró que una de cada tres personas que hoy está conectada a internet es un niño, una niña o un adolescente y que el 83 por ciento de los padres y las madres hoy está preocupado porque sus hijos pasan demasiado tiempo frente a las pantallas y dos tercios reconocen que ellos mismos tienen dificultades para controlar el uso.

Comentó que algunas medidas adoptadas por otros países son las de prohibir el uso de teléfonos celulares durante la primaria y la secundaria, restringir el acceso de menores de edad a redes sociales, establecer límites de tiempo de uso, campañas pedagógicas para promover uso razonable de las pantallas y exigencias a las escuelas para que ellas mismas desarrollen propias políticas de restricciones.

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FGR